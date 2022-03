Kje so meje Rafaela Nadala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rafael Nadal se je na teniškem turnirju v Indian Wellsu prebil že do četrtfinala in serijo zaporednih zmag v letu 2022, v katerem ostaja nepremagan, povišal na 18. Na enem najpomembnejših turnirjev sezone z nagradnim skladom 8,6 milijona dolarjev je v četrtfinalu ugnal Američana Reillyja Opelko s 7:6 (3) in 7:6 (5).