Turnirji ATP do konca sezone brez gledalcev

Vodstvo Združenja poklicnih teniških igralcev (ATP) je odločilo, da bodo vsi turnirji do konca sezone potekali pred praznimi tribunami. Hkrati je sprejelo določene spremembe v koledarju in zaradi koronske pandemije odpovedalo turnir Next Gen Finale v Milanu za najbolj nadarjene igralce.