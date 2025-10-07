"Rak je huda bolezen, ki je zaznamovala mojo družino in številne druge," je na družbenih omrežjih zapisal Juan Carlos Ferrero, trener prvega teniškega igralca sveta Carlosa Alcaraza, potem ko so se začeli širiti lažni zapisi, da se bori s hudo boleznijo.

Juan Carlos Ferrero, nekdanji prvi teniški igralec in zdajšnji trener Carlosa Alcaraza, je odločno zanikal govorice, ki so namigovale, da se bori z rakom. Zmagovalec OP Francije iz leta 2003 se je oglasil, potem ko se je na spletu hitro razširila neprijetna novica. Ferrero je razblinil vse dvome in vse vpletene pozval, naj takšnih občutljivih tem ne izkoriščajo za iskanje pozornosti.

Juan Carlos je poudaril, da je rak za številne družine, vključno z njegovo, globoko osebna in boleča težava. Ob tem je poudaril, da te bolezni ne smemo jemati tako zlahka ali je izkoriščati za senzacionalistične namene.

Juan Carlos Ferrero je povedal resnico o svojem zdravju. Foto: Guliverimage

"Predvsem bi rad pozval k odgovornosti tiste …"

"V zadnjih dneh se je pojavilo veliko lažnih novic in govoric o mojem zdravju, češ da naj bi zbolel za rakom. Želim biti popolnoma jasen. To je čista laž. Poleg tega bi rad izrazil svojo zaskrbljenost zaradi zlorabe tako občutljivih tem za pridobivanje ogledov in klikov. Rak je huda bolezen, ki je zaznamovala mojo družino in številne druge. Ta tema si zasluži največ spoštovanja."

"Hvaležen sem za vsa sporočila podpore, a predvsem bi rad pozval k odgovornosti tiste, ki širijo takšne informacije, ne da bi preverili njihovo resničnost," je zapisal danes 45-letni Španec.

Carlos Alcaraz je odpovedal turnir v Šanghaju, zato so se verjetno še bolj razširile lažne novice. Foto: Guliverimage

Nekaj časa ga ni bilo na spregled

Najverjetneje so se te novice razširile, ker Ferrero Carlosa Alcaraza ni spremljal na Laverjevem pokalu in nato še na turnirju v Tokiu, kjer je njegov varovanec zmagal. Dodatno je neresnične novice podkrepila odpoved igranja Alcaraza v Šanghaju.

