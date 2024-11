Danil Medvedjev vendarle do prve zmage

V dvoboju poražencev prvega kroga je imel 28-letni Rus vseskozi nadzor nad dogajanje na igrišču. Za zmago je porabil uro in 18 minut igre.

"Danes sem se dvoboja lotil povsem drugače kot tistega prvega proti Fritzu. Šel sem na vse ali nič, saj sem se zavedal, da me poraz pelje domov, zmaga pa mi ponuja možnosti za polfinale. Vse se je izšlo po željah," je dejal četrti igralec na svetu.

Večerno poslastico bosta uprizorila Jannik Sinner in Taylor Fritz. V uvodnem dvoboju sta oba igrala vrhunski tenis, a v tokratnem dvoboju bo vendarle favorit Sinner, prvi igralec sveta, ki po dolgem času igra pred domačim občinstvom. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, vsi trije pa so pripadli 23-letnemu Italijanu.

Skupina Ilie Nastase, 2. krog:

Danil Medvedjev (Rus/4) : Alex De Minaur (NZl/7) 6:2, 6:4. 20.30 Jannik Sinner (Ita, 1) - Taylor Fritz (ZDA, 5)

Lestvici

Skupina Ilie Nastase Jannik Sinner (Ita) 1 zmaga – 0 porazov

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 0

Alex de Minaur (Avs) 0 – 1

Daniil Medvedjev (Rus) 0 – 1 Skupina John Newcombe Casper Rudd (Nor) 1 zmaga – 0 porazov

Alexander Zverev (Nem) 1 – 0

Andrej Rubljev 0 – 1

Carlos Alcaraz (Špa) 0 – 1 *Igralci so razdeljeni v dve skupini in v vsaki skupini bodo igrali vsak z vsakim. Najboljša dva iz vsake skupine se bosta nato uvrstila v polfinale. Zmagovalec iz vsake skupine bo igral z drugouvrščenim iz druge skupine. Zmagovalca polfinala bosta nato igrala v velikem finalu.

