To, kar je storil Đoković s trenerjem na turneji ATP, ne pomni

V zadnjem času se veliko govori o Novaku Đokoviću, potem ko je ta znova razpustil svoj trenerski štab. Po Andreju Agassiju je odšel še Radek Stepanek, s katerim se Đoković sicer dobro razume. Stepanek, ki je pred kratkim končal svojo profesionalno pot, je bil v svoji izjavi kratek. "Škoda, da so se najini pogledi z Novakom tako pogosto razlikovali," je izjavil 39-letni Čeh.

"Odkar obstaja ATP, se ne spomnim, da bi kdo tako hitro odletel s trenerskega stolčka." Foto: Getty Images

Do srbskega zvezdnika je bil precej bolj kritičen češki trener Zdenek Žofko. Ta je povedal, da česa takšnega, kar je naredil Đoković, ne pomni. "Odkar obstaja ATP, se ne spomnim, da bi nekdo tako hitro odletel s trenerskega stolčka. Da je izgubil motivacijo ali da ima težave v zasebnem življenju, je bil velik šok."

Đoković naj bi menjal tudi lopar

Svoje mnenje je povedal tudi legendarni Goran Ivanišević, ki že nekaj časa skrbi za Miloša Raonića. Splitčan je bil eden prvih, ki si je upal povedati, da sodelovanje med Agassijem in Đokovićem ne bo dolgo trajalo.

"Nisem verjel, da bo to dolgo trajalo. Mislim, da se je Đoković prehitro vrnil in da bi moral spustiti turnir v Indian Wellsu. Slišal sem, da zaradi poškodbe roke igra z nekoliko lažjim loparjem. Menjati težo loparja pa ni vedno dobro," je za Jutarnji list povedal zmagovalec Wimbledona iz leta 2001 in se pozneje dotaknil tudi sezone na pesku, kjer največ možnosti daje Rafaelu Nadalu.

"Ne vidim nikogar, ki bi mu lahko bil resen nasprotnik na pesku. Rafa bo znova dominiral." Foto: Guliver/Getty Images

"Nadal jih bo vse počistil"

"Nadal jih bo znova vse počistil. Ne vidim nikogar, ki bi mu lahko bil resen nasprotnik na pesku. Rafa bo znova dominiral," je še povedal Ivanišević, ki meni, da mladi igralci potrebujejo še nekaj časa, da bodo lahko ogrozili starejše igralce. Ivanišević verjame, da se na najvišjo raven vrneta Stan Wawrinka in Andy Murray.

Novak se pripravlja na turnir serije masters v Monte Carlu in je trenutno brez trenerja.