Težki časi za nekdanjo prvo igralko sveta, ki ni mogla skrivati solz #video

Sprašuje se, zakaj mora iti čez vse to

Viktorija Azarenka, ki je nekdaj bila tudi prva igralka na lestvici, je v solzah priznala, da nima prave samozavesti, potem ko je nepričakovano izpadla s turnirja, kjer je slavila v letih 2012 in 2013. V uvodnem krogu jo letos premagala Britanka Laura Siegemund, trenutno 110. igralka na svetu.

"V življenju sem dala veliko skozi in včasih se sprašujem, zakaj. Razmišljam v smeri, da bom iz tega prišla še močnejša. Verjamem v to in trdo bom delala za to. Včasih potrebujem malo časa, potrpljenja in nekaj malo podpore," je povedala 53. igralka sveta.

Težave tudi v zasebnem življenju

Nekdanja vrhunska igralka se nikakor ne more prebiti v prvo deseterico, odkar se je vrnila s porodniškega dopusta. Viktorija je teniško turnejo zapustila junija 2017 in se kar nekaj časa ni morala vrniti. Nekdanja prva igralka sveta je imela tudi v zasebnem življenju kar nekaj težav, potem ko sta se z očetom njenega otroka borila za skrbništvo. Tako da sta dve sezoni splavali po vodi.

Azarenka v letošnji sezoni še ne pozna zmage, potem ko je v prvem krogu izgubila na turnirju v Aucklandu, nato pa še v Melbournu.

Vem, česa sem sposobna

"Vse težje je. Vseskozi lahko ponavljam, da se borim. Mislim, da je to precej očitno. Neuspeh bi bil, če se vdate in se ne borite še naprej, ampak jaz se borim. Še naprej se bom borila in naredila vse, kar je potrebno, da se izkopljem ven iz tega," je bila nekoliko bolj optimistična Azarenka, ki ji manjka predvsem samozavest.

"Če bi obstajala trgovina za to, bi jo kupila. Igrala bom kolikor se bo dalo in skušala nekaj narediti. Imam visoke ambicije in vem česa sem sposobna. Če želim to doseči, moram iti korak za korakom. Moram trdo delati, še naprej igrati in najti pravo pot. Bomo videli, ampak dejstvo je, da sem slabo začela sezono in ni še ni konec leta.