Težave z dihanjem: kaj se dogaja z Nadalom?

Američan Tyler Fritz je zmagovalec teniškega mastersa v Indian Wellsu, potem ko je v finalu Nadala premagal s 6:3 in 7:6 (5) ter tako po 20 zaporednih zmagah prekinil izjemno serijo Španca v letu 2022. Že pred tem pa je bilo jasno, da z Nadalom ni vse v najlepšem redu.

Rafa je to priznal tudi po bolečem poraz, po katerem je razkril, da je imel celo težave z dihanjem in bolečinami. "Ne vem, ali je težava z rebri ali kaj drugega. Kadar diham in se gibam, imam občutek, kot da imam iglo v sebi. Vrtelo se mi je, ker je bilo tako boleče. Ne gre samo za bolečino, ampak tudi za slabo počutje, ker vpliva na moje dihanje," je uvodoma povedal 35-letni teniški igralec.

Ob vsem tem ga najbolj boli, da je poraz sprejel, še preden je bilo konec dvoboja. Čeprav je dal vse od sebe. "Ni bil moj dan, ampak tudi to se dogaja. Imam izkušnje s takšnimi stvarmi, ampak težko je tako igrati. Boril sem se do konca, imel sem možnosti v drugem nizu, ampak jih nisem mogel izkoristiti," je razlagal trenutno tretji igralec sveta.

Noče razmišljati o preteklosti

Pred Majorčanom je najpomembnejše obdobje v sezoni. Turnirji na peščeni podlagi, kjer se počuti najbolje. Želi si, da bi bila ta čim boljša. Do turnirja v Indian Wellsu je bilo vse idealno, potem pa so se pojavile prve težave.

"Žalosten sem, ker nisem mogel igrati tako, kot sem si želel. Težko je imeti takšen občutek. Sploh, če se ti to zgodi v finalu. V športu nima smisla govoriti o preteklosti. Govorimo o sedanjosti, ampak danes mi je težko."

Čim prej želi rešiti težave

"Nisem eden tistih, ki bi se kar tako predal. Zadnja dva meseca sta bila izjemna, nepozabna in zelo čustvena. Užival sem v stvareh, za katere pred nekaj meseci nisem verjel, da so mogoče. Zdaj je čas, da čim prej rešim težave in da poskusim igrati na pesku. Začenja se del sezone, v kateri najbolj uživam. Vsak turnir je poseben in upam, da bom na vse pripravljen," je še povedal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.