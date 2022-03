Samo plastenke s pijačo mu pustite pri miru #video

Nadal se je samo nasmehnil

Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je v polfinalu turnirja v Indian Wellsu po treh nizih premagal 18-letnega Carlosa Alcaraza in se prebil v svoj že 53. finale na turnirjih serije masters. Polfinalni dvoboj pa je med drugim zaznamoval močan sunek vetra, ki je Nadalu podrl plastenko. Španec jih namreč vsa leta postavlja na prav poseben način.

Podrto plastenko je dobronamerno nazaj postavila pobiralka žogic, a po vsej verjetnosti je ni postavila tako, kot to zna samo Majorčan. Poteza mladega dekleta je med dvobojem v smeh spravila celo Nadala, njegovega nasprotnika in celoten teniški stadion.

Foto: Guliverimage/AP/Reuters

21-kratni zmagovalec turnirja za grand slam je v preteklosti že večkrat razkril, kaj je njegov smisel posebnega postavljanja plastenk.

"Če ne bi namestil plastenk, bi lahko pomenilo, da bi med odmori pomislil na še kaj drugega, razen na igro. Zato jo vsakokrat postavim na isti način, da se lahko osredotočim na igro in na to, kar je pred mano," je v enem izmed intervjujev lani razkril kralj peska.

Ob tem je še poudaril, da to ni skrivnost do njegovih uspehov in da še danes v tenisu vztraja na tako visoki ravni.

"Gre za strast, ljubezen do igre in pozitivnega razmišljanja v težkih trenutkih. Dejstvo je, da sem šel v svoji karieri skozi težke situacije, a mi jih je vedno uspelo premagati. Mnogi so dejali, da s svojim slogom igre ne bom dolgo zdržal, a sem še vedno tukaj. To me veseli in tudi zame je to presenečenje," je lani v intervjuju povedal Rafa.

Lukaš Rosol si je upal to storiti celo nalašč

Veliko dlje si je leta 2014 v Wimbledonu upal iti teniški igralec Lukaš Rosol. Ta je ob menjavi strani nalašč z loparjem podrl eno izmed plastenk. Češki igralec je verjetno na ta način poskušal Nadala iztiriti, a mu ni uspelo. Tisti dvoboj, igrala sta v drugem krogu, je Rafa brez težav dobil po štirih nizih (3:1).

Rafael Nadal lovi že 37. zmago na turnirjih serije masters. Foto: Guliverimage

Se bo izenačil z Đokovićom?

Rafael Nadal bo v nočnih nedeljskih urah v velikem finalu igral proti Američanu Taylorju Fritzu. 35-letni Nadal bo tako lovil že 37. zmago na turnirjih serije masters. V primeru zmage bi se v zmagah na turnirjih serije masters izenačil z Novakom Đokovićem. Srba letos v Indian Wellsu ni.