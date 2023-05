Alcaraz osvojil Madrid in naredil odločen korak proti številki ena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je v finalu Madrida s 6:4, 3:6, 6:3 upravičil vlogo favorita in osvojil turnir. Nemški tekmec Jan-Lennard Struff je sicer drago prodal svojo kožo, dobil drugi niz, a v tretjem številki dve moške svetovne lestvice priznal premoč.

Za Alcaraza, ki je v petek praznoval 20. rojstni dan, je to peti naslov na turnirjih serije 1000 in deseti na turnirjih ATP. Hkrati je ubranil lanski naslov, kar je doslej v Madridu uspelo le njegovemu rojaku Rafaelu Nadalu 2013 in 2014.

Alcaraz je igral trinajsti finale na turnirjih ATP. Izgubil je le tri in to vse v treh nizih; v Hamburgu 2022 proti Lorenzu Musettiju, v Umagu 2022 z Jannikom Sinnerjem in 2023 v Rio de Janeiru proti Cameronu Norrieju.

Z zmago na stadionu Manolo Santana v Madridu si je Alcaraz praktično že zagotovil vrnitev na prvo mesto lestvice ATP. Srba Novaka Đokovića lahko prehiti v ponedeljek, 22. maja, če bo na naslednjem turnirju 1000 v Rimu odigral le en dvoboj.

To je bil njegov četrti naslov v 2023 - pred štirinajstimi dnevi je osvojil turnir v Barceloni, pred tem pa je bil najboljši tudi v Indian Wellsu in Buenos Airesu.

Jan-Lennard Struff je postal prvi igralec, ki se je kot srečni poraženec kvalifikacij prebil v finale turnirja 1000. Foto: Guliverimage

Trinajst let starejši Jan-Lennard Struff je postal prvi igralec, ki se je kot srečni poraženec kvalifikacij prebil v finale turnirja 1000. V Madrid je prišel kot 65. igralec na lestvici ATP, zapustil pa ga bo na 28. mestu, kar je njegova najvišja uvrstitev v karieri. Za poraz v finalu je prejel 580.000 evrov, zmagovalec pa 1.105.265 evrov.