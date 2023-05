Sabalenka ugnala številko ena in osvojila Madrid

Finalni dvoboj na teniškem turnirju serije 1000 v Madridu med prvima igralkama sveta je dobila Belorusinja Arina Sabalenka. Vodilno igralko na lestvici WTA Poljakinjo Igo Swiatek je premagala po dveh urah in 27 minutah s 6:3, 3:6 in 6:3.

Za Belorusinjo, ki je v petek praznovala 25. rojstni dan, je to peti naslov na turnirjih WTA 1000 in drugi v Madridu. V španski prestolnici je bila najboljša tudi pred dvema letoma, ko je v finalu prav tako v treh nizih premagala tedanjo prvo igralko na svetu Ashleigh Barty. Hkrati je to njena trinajsta turnirska zmaga, tretja letos po Adelaide in odprtem prvenstvu Avstralije.

Foto: Guliverimage

"Zelo sem vesela te zmage. Če hočeš premagati najboljšo igralko na svetu, moraš igrati res vrhunsko," je dejala Sabalenka, ki je za nagrado prejela dober milijon evrov. Postala je šele četrta večkratna prvakinja Madrida ob Petri Kvitovi (3), Simoni Halep (2) in Sereni Williams (2).

Iga Swiatek je priznala premoč Belorusinji. Foto: Guliverimage

Štiri leta mlajša Poljakinja ostaja pri šestih naslovih WTA 1000 in trinajstih osvojenih turnirjih. Izkupiček v finalih ima zdaj 13-4, v finalih WTA 1000 pa 5-2.