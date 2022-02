Basilašviliju spodrsnilo na prvi stopnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začeli so se teniški turnirji v Rotterdamu, Buenos Airesu in St. Peterburgu. Na Nizozemskem je v prvem krogu izpadel osmi nosilec, Gruzijec Nikoloz Basilašvili, ki ga je gladko, v dveh nizih s 6:2 in 6:2 premagal nepostavljeni Američan Mackenzie McDonald.