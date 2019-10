Đoković in Millman za naslov v Tokiu, v Pekingu Osaka proti Bartyjevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković, ki se vrača po poškodbi, zaradi katere je predal dvoboj osmine finala na OP ZDA, se bo v nedeljo za naslov na turnirju ATP v Tokiu pomeril z 80. igralcem sveta, Avstralcem Johnom Millmanom. Srbski zvezdnik je po uri in pol igre s 6:3 in 6:4 premagal 15. igralca sveta, Belgijca Davida Goffina.

Srbski as se je v japonski prestolnici zanesljivo prebil do finala, ko je v polfinalu gladko ugnal tretjega nosilca Goffina.

Že pred Đokovićem si je finale priigral Millman, potem ko je s 6:3 in 7:6 (4) premagal Američana Reillyja Opelko, 53. igralca z lestvice ATP.

Millman, lani četrtfinalist OP ZDA, bo pri 30 letih poskušal osvojiti svoj prvi turnir ATP, a ima proti najboljšemu igralcu sveta bržkone le majhne možnosti za zmago na turnirju z nagradnim skladom 1,9 milijona dolarjev.

Japonsko-avstralski finale v Pekingu

V finalu 8,2 milijona dolarjev vrednem turnirju WTA v Pekingu se bosta pomerila prva igralka sveta Avstralka Ashleigh Barty in četrta nosilka Japonka Naomi Osaka. Slednja je v polfinalu v dveh nizih odpravila Danko Carolino Wozniacki, Bartyjeva pa je po pravi drami ugnala Nizozemko Kiki Bertens.

Medtem ko je 21-letna Japonka potrebovala le 84 minut, da je s 6:4 in 6:2 premagala branilko naslova, je morala prva dama svetovnega tenisa rešiti zaključno žogico, da je v dveh urah in dvajsetih minutah zmagala s 6:3, 3:6 in 9:7 v podaljšani igri.

Bartyjeva je letos osvojila že tri turnirje WTA, v karieri skupno šest, Naomi Osaka pa je v 2019 zmagala dvakrat ter štirikrat v karieri.

