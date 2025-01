Osaka do prvega finala po rojstvu hčerke

Nekdanja številka ena ženskega tenisa Japonka Naomi Osaka se je na turnirju WTA v novozelandskem Aucklandu prebila do svojega prvega finala po Miamiju leta 2022, kjer je izgubila s Poljakinjo Igo Swiatek. V polfinalu je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam Osaka s 6:4 in 6:2 ugnala Američanko Alycio Parks.

Osaka se je na teniška igrišča vrnila leta 2023 po porodu hčerke in se počasi bližala najboljšim. Trenutno je na lestvici WTA uvrščena na 57. mesto.

"Presrečna sem, saj v karieri teden dni pred odprtim prvenstvom Avstralije nikoli nisem igrala v finalu katerega od turnirjev," je po tekmi povedala tekmovalka, ki je bila v Melbournu najboljša v koronskem letu 2021.

Njena tekmica v boju za osmo turnirsko zmago bo petopostavljena Danka Clara Tauson, ki je bila v polfinalu boljša od druge Američanke Robin Montgomery s 6:4, 6:3. Za 22-letno Tauson bo to priložnost za tretjo turnirsko zmago po uspehih v Lyonu in Luksemburgu 2021.

"Res sem trdo delala in se po številnih poškodbah vrnila na visoko raven. Super sem zadovoljna z dosežkom. Kar nekaj let je, odkar se bila nazadnje v finalu in poskušala bom le uživati," je po uvrstitvi v finale povedala Danka.

Doslej se igralki med seboj nista pomerili.

Müller in Nishikori finalista Hongkonga

Francoz Alexandre Müller in Japonec Kei Nishikori sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Hongkongu. Francoz je v polfinalu premagal Španca Jaumeja Munarja s 4:6, 7:6 (5), 6:4, Japonec pa je proti Kitajcu Shang Junchengu povedel s 4:3, nato pa je tekmec dvoboj predal.

Kei Nishikori je napredoval po predaji Kitajca. Foto: Guliverimage

Sedemindvajsetletni Müller bo v finalu nastopil drugič po Marakešu 2023, lovil bo svojo prvo turnirsko zmago. Petintridesetletni Nishikori, nekdanji četrti igralec sveta, ki pa je zdaj na 106. mestu lestvice in na turnirju nastopa kot povabljeni igralec, pa bo igral v finalu 27., a prvič po zmagi januarja 2019 v Brisbanu.

Japonec se je lani spomladi po več kot dveh letih odsotnosti vrnil v teniško karavano zaradi poškodb.

Auckland, polfinale: Clara Tauson (Dan/5) - Robin Montgomery (ZDA) 6:4, 6:3;

Naomi Osaka (Jap/7) - Alycia Parks (ZDA) 6:4, 6:2.