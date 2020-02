Diši po 85. lovoriki Rafaela Nadala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka dve moškega tenisa Španec Rafael Nadal se bo v finalu turnirja ATP v mehiškem Acapulcu pomeril pomeril z Američanom Taylorjem Fritzom. Nadal je za finale turnirja z denarnim skladom 1.848.460 evrov brez težav s 6:3 in 6:2 premagal Bolgara Grigorja Dimitrova, Fritz pa je bil z 2:6, 7:5 in 6:3 boljši od rojaka Johna Isnerja.

Španec Rafael Nadal bo v finalu lovil svojo tretjo lovoriko v Mehiki, pred tem je zmagal v letih 2005 in 2013, ko je turnir potekal še na peščeni podlagi. Skupno je 33-letnik sicer osvojil že 84 lovorik ATP.

V finalu mu bo nasproti stal 35. igralec sveta Taylor Fritz, ki je v polfinalu izločil petega nosilca turnirja Johna Isnerja. Dvaindvajsetletni Fritz bo zaigral v svojem četrtem finalu, do zdaj pa je bil uspešen le lani v Eastbournu.

Kanadska najstnica v finalu

Leylah Fernandez je dosegla uspeh kariere. Foto: Reuters V finalu teniškega turnirja WTA v mehiškem Acapulcu se bosta pomerili sedma nosilka turnirja Britanka Heather Watson in 17-letna Kanadčanka Leylah Fernandez. Britanka je v polfinalu s 6:4 in 7:6 (6) premagala Kitajko Xiyu Wang, Kanadčanka pa za svoj prvi finale WTA s 6:3 in 6:3 Mehičanko Renato Zarazua.

Sedemindvajsetletna Wastsonova, trenutno 69. igralka sveta, je bila v polfinalu uspešnejša od 127. igralke sveta, v finalu pa bo lovila četrto lovoriko WTA. Pred tem je osvojila turnirje v Monterreyu leta 2016, v Hobartu leta 2015 in prvenec v Osaki leta 2012.

Fernandezova, 190. igralka sveta, je v polfinalu izločila še precej nižje postavljeno Mehičanko (270. na lestvici WTA). Slednja je v četrtfinalu turnirja izločila Slovenko Tamaro Zidanšek.