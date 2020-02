Đoković v polfinalu v Dubaju vendarle izločil Monfilsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković se je na teniškem turnirju v Dubaju (2.725.720 evrov nagradnega sklada) uvrstil v finale, kjer bo skušal še petič osvojiti turnir. Prvi igralec sveta in nosilec turnirja je v drugem polfinalu z 2:6, 7:6 (8) in 6:1 po hudem boju in po dveh urah ter 35 minutah premagal Francoza Gaela Monfilsa, tretjega nosilca.