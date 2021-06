Klepačeva v finalu dvojic v Bad Homburgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je v navezi s Hrvatico Darijo Jurak uvrstila v finale turnirja v Bad Homburgu z nagradnim skladom 197.600 evrov. V polfinalu sta prvi nosilki turnirja dvojic premagali Rusinjo Ano Blinkovo in Nizozemko Arantxo Rus s 6:2, 1:6 in 10:5.

Klepačeva in Jurakova sta v četrtek v četrtfinalu s 6:1 in 6:3 premagali kazahstansko-rusko navezo Ana Danilina/Varvara Gračeva. Za naslov na turnirju bosta igrali proti drugima nosilkama, Ukrajinki Nadji Kičenok in Romunki Raluci Olaru.

Estonsko-latvijski obračun v Eastbournu

Estonka Anett Kontaveit in Latvijka Jelena Ostapenko bosta igrali v finalu teniškega turnirja v Eastbournu (475.000 evrov nagradnega sklada). Kontaveitova je povedla s 5:4, Italijanka Camila Giorgi pa je nato dvoboj zaradi poškodbe predala. Ostapenkova pa je izločila Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:4 in 6:1.

Bad Homburg, WTA (197.600 evrov): Dvojice, polfinale:

Andreja Klepač/Darija Jurak (Slo/Hrv/1) - Ana Blinkova/Arantxa Rus (Rus/Niz) 6:2, 1:6, 10:5. Posameznice, polfinale:

Katerina Siniakova (Češ) - Sara Sorribes (Špa/7) 6:2, 6:4; Četrtfinale:

Petra Kvitova (Češ/1) - Nadia Podoroska (Arg/5) 6:3, 7:6 (10);

Angelique Kerber (Nem/4) - Amanda Anisimova (ZDA) 2:6, 6:3, 6:3;

Katerina Siniakova (Češ) - Laura Siegemund (Nem/8) 7:5, 6:4; Eastbourne, WTA (475.000 evrov): Polfinale:

Anett Kontaveit (Est) - Camila Giorgi (Ita) 5:4, predaja;

Jelena Ostapenko (Lat) - Jelena Ribakina (Kaz) 6:4, 6:1.

