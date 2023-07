Kaja Juvan prek Avstralke v četrtfinale Budimpešte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v madžarski Budimpešti z nagradnim skladom 230.000 evrov po dveh urah in 33 minutah premagala Avstralko Astro Sharma s 6:4, 4:6 in 6:2. Ljubljančanka je zadnjič pred tem v četrtfinalu na najvišji ravni turnirjev WTA igrala maja lani v Strasbourgu.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je na 169. mestu svetovne lestvice, Sharma pa je trenutno 216. igralka na lestvici WTA. Obe sta dobili uvodna niza s 6:4, v tretjem pa je Juvan tekmeci oddala le dve igri.

Juvan je v prvem krogu premagala slovaško tekmico Kristino Kučovo s 7:5 in 6:2 po nekaj manj kot uri in pol dvoboja. V četrtfinalu se bo pomerila z zmagovalko ruskega dvoboja med Marijo Timofejevo in Dijano Šnajder, ki je v prvem krogu presenetljivo izločila prvo nosilko Bernardo Pero iz ZDA.