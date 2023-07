Zaradi kršenja pravil je dobil 18 mesecev kazni

Razlog za Ymerjev suspenz je, da po podatkih krovne zveze ITF leta 2021 trikrat ni sporočil, kje se nahaja za morebitne dopinške kontrole.

Med pritožbenim postopkom je 24-letni Ymer izvedel, da mu je Cas izrekel 18-mesečno prepoved igranja profesionalnega tenisa, čeprav nikoli ni užival nobenih prepovedanih sredstev ali bil tega celo obtožen.

Ymer, 51. igralec na svetovni lestvici, ki je na letošnjem Wimbledonu prišel do 3. kroga, meni, da je odločitev sodišča nepravična. Poudaril je, da razume, da so bila ta pravila uvedena zaradi zaščite integritete tenisa, vendar sam ne verjame, da jih je kršil.

"Moja vest je čista," je še tvitnil.

In January 2022, the ITF charged me with a potential anti-doping rule violation for having 3 missed out of competition test attempts in a 12-month period. I fought that charge at a hearing, and was cleared by an independent tribunal of 3 arbitrators in June of 2022. The ITF…