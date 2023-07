Alcaraz po wimbledonski zmagi utrdil prvo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj ima 20-letni Španec 880 točk prednosti pred poražencem nedeljskega finala, 36-letnim Novakom Đokovićem. Alcaraz ima 9675 točk, Srb 8795, na tretjem mestu lestvice pa je Rus Danil Medvedjev s 6520 točkami. Drugih sprememb v "top 10" ni.

Slovenci so daleč od najvišjih mest. Najvišje je Blaž Rola, ki skočil v prvo petstoterico, napredoval za 249 mest in je zdaj 474. igralec sveta. Tudi Bor Artnak je nekaj mest pridobil in je 682. Znotraj tisočerice je še Sebastian Dominko na 992. mestu.

* Lestvica ATP (17. julij):

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 9675 točk

2. (2) Novak Đoković (Srb) 8795

3. (3) Danil Medvedjev (Rus) 6520

4. (4) Casper Ruud (Nor) 5005

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 4850

6. (6) Holger Rune (Dan) 4820

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 4525

8. (8) Jannik Sinner (Ita) 3975

9. (9) Taylor Fritz (ZDA) 3310

10. (10) Frances Tiafoe (ZDA) 3130

...

474. (723) Blaž Rola (Slo) 85

682. (704) Bor Artnak (Slo) 40

992. (988) Sebastian Dominko (Slo) 12

...

