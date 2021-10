Slab dan Slovenk na Tenerifeju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že po prvem krogu teniškega turnirja WTA na Tenerifeju se poslavljata obe najboljši slovenski igralki. Kajo Juvan je s 4:6, 6:1 in 6:4 premagala Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova, Tamaro Zidanšek pa Romunka Jacqueline Adina Cristian s 7:5, 4:6 in 6:1.

Sedemindvajsetletna Schmiedlova, ki je na lestvici WTA 90. in s tem šest mest višje od Ljubljančanke, je potrdila predvsem, da je mnogo bolj izkušena od 20-letne Slovenke. Juvanova, ki je na turnirju po porazu v kvalifikacijah zaigrala kot srečna poraženka preko žreba, je v odločilnem nizu namreč že vodila s 3:1, nato pa tekmici prepustila štiri igre in po skoraj dveh urah in pol je Slovakinja izkoristila prvo zaključno žogico.

Tudi v uvodnem nizu je kazalo na zmago Slovakinje, ki je vodila s 3:0, a je Juvanovi uspel popoln preobrat. Zato čudi padec Juvanove v drugem nizu, saj je osvojila le eno igro.

Zidanškovo je ugnala Romunka Jacqueline Adina Cristian. Foto: Guliverimage

Zidanškova v tretjem nizu popustila

Dobri dve uri je bila na igrišču proti romunski kvalifikantki tudi druga nosilka Zidanškova. Konjičanka je v prvem nizu najprej izgubila en servis, a izenačila na 4:4 in 5:5, odločila pa je 12. igra. Skoraj identičen je bil potek drugega niza, srečnejša pa je bila slovenska igralka, ki je dobila deveto igro in v deseti na svoj servis potrdila opravljeno.

V tretjem nizu pa je 23-letna Zidanškova, 33. na lestvici WTA, popolnoma popustila in 108. igralki sveta omogočila presenečenje. Romunka je vodila že s 5:0 in imela dve zaključni žogici na servis Zidanškove. A na zmago je morala še nekoliko počakati, preden jo je potrdila z lastnim začetnim udarcem, pri katerem Zidanškovi ni prepustila niti točke.