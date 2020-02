Monfils preprečil zmagoslavje Bedenetovega krvnika

Francoski teniški igralec Gael Monfils je tako kot lani osvojil turnir ATP v Rotterdamu (2.013.855 evrov nagradnega sklada). V finalu je po dveh nizih ter slabi uri in pol igre s 6:2 in 6:4 premagal mladega Kanadčana Felixa Auger-Aliassima, ki je v četrtfinalu turnirja izločil Slovenca Aljaža Bedeneta.

Devetnajstletni Kanadčan je upal, da bo v četrtem finalu ATP uspel priti do prve zmage, a bo trenutno 21. igralec sveta nanjo moral še počakati. Pred tem je v finalu igral v Rio de Janeiru, Lyonu in Stuttgartu.

Deveti igralec sveta, 33-letni Monfils, je pretekli teden dobil turnir v Montpellieru, zdaj pa je dobro igro prenesel še na Nizozemsko, kjer si je zagotovil deseto posamično lovoriko. Prvo je osvojil leta 2005 v Sopotu, v Montpellieru pa ima tri naslove.

Poljakinja slavila na Tajskem, Nizozemka v Rusiji

Poljakinja Magda Linette si je v finalu teniškega turnirja WTA v Tajskem Hua Hinu priigrala drugo lovoriko na turnirjih serije WTA. V finalu 250.000 dolarjev vrednega turnirja je peta nosilka po dveh nizih s 6:3 in 6:2 premagala 19-letno Švicarko Leonie Küng, 283. igralko sveta, za katero je bil to prvi finale na tej ravni.

Poljakinja Magda Linette je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Tajskem Hua Hinu. Foto: Getty Images

Osemindvajsetletna Poljakinja, ki na lestvici WTA trenutno zaseda 42. mesto, je premierno zmago dosegla lani v Bronxu v New Yorku, za osvojitev naslova na Tajskem pa je v finalu potrebovala uro in 17 minut.

Bertensova zmagovalka Sankt Peterburga

V finalu teniškega turnirja WTA v Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 782.900 dolarjev sta se pomerili druga in osma nosilka turnirja, Nizozemka Kiki Bertens in Kazahstanka Jelena Ribakina. Uspešnejša je bila osma igralka sveta Bertensova, ki je zmagala po uri in 16 minutah s 6:1 in 6:3.

Rotterdam, ATP (2.013.855 evrov), finale: Gael Monfils (Fra,3) : Felix Auger-Aliassime (Kan) 6:2, 6:4.

Hua Hin, WTA (250.000 dolarjev), finale:



Magda Linette (Pol/5) : Leonie Küng (Švi) 6:3, 6:2.