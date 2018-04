Elise Mertens do tretje turnirske zmage

Teniški globus, 15. april

Belgijska teniška igralka Elise Mertens je zmagovalka turnirja WTA v švicarskem Luganu. Druga nosilka turnirja z nagradnim skladom 250.000 dolarjev je v današnjem velikem finalu premagala Belorusinjo Arino Sabalenko s 7:5 in 6:2. Za 22-letno Belgijko je to tretja turnirska zmaga, pred Luganom je dvakrat slavila v avstralskem Hobartu.

Pablo Andujar do tretjega zmagoslavja v Marakešu

Španski teniški igralec Pablo Andujar je po letih 2011 in 2012 tretjič osvojil turnir v maroškem Marakešu. Dvaintridesetletni igralec s Pirenejskega polotoka je v današnjem finalu po uri in 22 minutah ugnal drugopostavljenega Britanca Kyla Edmunda s 6:2 in 6:2 ter za končno zmago prejel ček v vrednosti 85.000 dolarjev.

Za trenutno 355. igralca na lestvici ATP je to četrta turnirska zmaga, poleg treh zmagoslavjih v Marakešu je leta 2014 slavil tudi v švicarskem Gstaadu.

Lugano, WTA (250.000 dolarjev): Finale:

Elise Mertens (Bel, 2) : Arina Sabalenka (Blr) 7:5, 6:2.