STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
Teniški globus, 13. september

Za naslov v Guadalajari 17-letna Iva Jović in Emiliana Arango

STA

Iva Jović | Iva Jović se bo v ponedeljek prvič uvrstila med 50 najboljših na lestvici WTA. Če bo zmagala, bo skočila na 36. mesto. | Foto Guliverimage

Iva Jović se bo v ponedeljek prvič uvrstila med 50 najboljših na lestvici WTA. Če bo zmagala, bo skočila na 36. mesto.

Foto: Guliverimage

Sedemnajstletna Američanka Iva Jović in Emiliana Arango iz Kolumbije bosta v nedeljo igrali v finalu teniškega turnirja WTA 500 na trdi podlagi v Guadalajari v Mehiku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 909.491 evrov bosta obe debitirali na tej ravni tekmovanja.

Jović, ki je srbskega rodu, dvakratna mladinska prvakinja na turnirjih za grand slam v konkurenci dvojic, je v polfinalu po skoraj triurnem boju premagala Nikolo Bartunkovo z 2:1 v nizih. Devetnajstletna Čehinja je v četrtfinalu premagala Poljakinjo Magdaleno Frech, ki je branila naslov v Mehiki.

Ne glede na končni izid se bo 17-letnica iz Los Angelesa v ponedeljek prvič uvrstila med 50 najboljših na lestvici WTA. Če bo zmagala, bo skočila na 36. mesto.

Štiriindvajsetletna Arango je svojo pot do finala začela z zmago nad Poljakinjo Magdo Linette, ki je v prvem krogu predala dvoboj po izgubljenem prvem nizu. Kolumbijka je v polfinalu premagala Francozinjo Elso Jacquemot s 6:4, 7:5.

Tudi Arango, če bo zmagala, se bo zavihtela med najboljših 50 na svetovni lestvici.

Izidi, Guadalajara, WTA 500 (909.491 evrov):

- polfinale:
Emiliana Arango (Kol) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:4, 7:5;
Iva Jović (ZDA) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:3, 6:7 (5), 6:3.                      

