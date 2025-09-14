Nedelja, 14. 9. 2025, 7.55
Teniški globus, 13. september
Za naslov v Guadalajari 17-letna Iva Jović in Emiliana Arango
Sedemnajstletna Američanka Iva Jović in Emiliana Arango iz Kolumbije bosta v nedeljo igrali v finalu teniškega turnirja WTA 500 na trdi podlagi v Guadalajari v Mehiku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 909.491 evrov bosta obe debitirali na tej ravni tekmovanja.
Jović, ki je srbskega rodu, dvakratna mladinska prvakinja na turnirjih za grand slam v konkurenci dvojic, je v polfinalu po skoraj triurnem boju premagala Nikolo Bartunkovo z 2:1 v nizih. Devetnajstletna Čehinja je v četrtfinalu premagala Poljakinjo Magdaleno Frech, ki je branila naslov v Mehiki.
Ne glede na končni izid se bo 17-letnica iz Los Angelesa v ponedeljek prvič uvrstila med 50 najboljših na lestvici WTA. Če bo zmagala, bo skočila na 36. mesto.
Štiriindvajsetletna Arango je svojo pot do finala začela z zmago nad Poljakinjo Magdo Linette, ki je v prvem krogu predala dvoboj po izgubljenem prvem nizu. Kolumbijka je v polfinalu premagala Francozinjo Elso Jacquemot s 6:4, 7:5.
Tudi Arango, če bo zmagala, se bo zavihtela med najboljših 50 na svetovni lestvici.
Izidi, Guadalajara, WTA 500 (909.491 evrov):
- polfinale:
Emiliana Arango (Kol) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:4, 7:5;
Iva Jović (ZDA) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:3, 6:7 (5), 6:3.