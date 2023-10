Juvanova predala dvoboj v Seulu, Alcaraz izpadel v Šanghaju

Kaja Juvan je v prvem krogu gladko, s 6:4 in 6:4 premagala osmo nosilko in 52. igralko sveta, Britanko Katie Boulter.

V naslednjem krogu je Slovenka lopar prekrižala s 25-letno predstavnico Kitajske, ki je prvi niz dobila s 6:4, v drugem nizu pa je vodila že s 4:1, ko je slovenska igralka po 70 minutah igre dvoboj predala.

Yue Yuan se bo v četrtfinalu pomerila z boljšo iz dvoboja osmine finala med Nemko Evo Lys in Čehinjo Marie Bouzkovo. Juvanova je bila edina Slovenka v glavnem žrebu tega turnirja serije WTA 250 v Južni Koreji.

Juvanova je skupaj s Tamaro Zidanšek, Veroniko Erjavec, Nino Potočnik in Elo Nalo Milič vključena v slovensko žensko teniško reprezentanco, ki bo nastopila na novembrskem zaključnem turnirju teniškega pokala Billie Jean King (BJK).

Slovenija bo na tem neuradnem ekipnem ženskem prvenstvu v tenisu v skupini B v Sevilli v Španiji odigrala dva dvoboja. V torek, 7. novembra, bodo tekmice slovenskih igralk Avstralke, v petek, 10. novembra, pa Slovenke čakajo še Kazahstanke.

Dimitrov izločil Alcaraza

Dimitrov je v današnjem zadnjem obračunu osmine finala odigral odlično in po preobratu prvega nosilca Alcaraza v prvem nizu nato dobil preostala dva po dveh urah in 11 minutah. "Tukaj sem, nikamor ne grem," je v prvem odzivu po veliki zmagi dejal izkušeni Bolgar. "Vedel sem, kaj moram storiti. Vedel sem, da moram ves čas pritiskati in igrati agresivno. Tudi ko sem bil v zaostanku in moji udarci niso bili dovolj dobri, sem ga skušal spraviti v zahteven položaj, saj mu to ne ugaja," je še dodal 32-letni Dimitrov.

Grigor Dimitrov je izločil Carlosa Alcaraza. Foto: Reuters

Bolgar je slavil 17. zmago proti igralcem znotraj najboljše peterice, še naprej pa lovi prvo lovoriko na mastersih. Leta 2017 je v Londonu dobil zaključni turnir v Londonu.

Rubljov bližje zaključnemu turnirju

Edini izmed najboljših tenisačev, ki so se uvrstili med osem najboljših na predzadnjem mastersu sezone, je tako Andrej Rubljov.

Moskovčan je s 7:5, 7:5 ugnal 12. nosilca Američana Tommyja Paula, za predčasno uvrstitev na zaključni turnir pa bi potreboval zmago, tudi sicer pa je s 3855 osvojenimi točkami po letošnjih rezultatih še korak bližje igranju v Torinu med 12. in 19. novembrom.

Že pred tem si je v Šanghaju nastop v domačem Torinu zagotovil Jannik Sinner, ki je v torek v osmini finala po treh nizih izpadel proti Američanu Benu Sheltonu.

Še prej so si vstopnico za turnir najboljše osmerice na lestvici ATP zagotovili Srb Novak Đoković, Alcaraz in Rus Danil Medvedjev. Medtem ko prvega ni na Kitajskem, je drugopostavljeni Medvedjev izgubil že v tretjem krogu proti Američanu Sebastianu Kordi.

V četrtfinalu bo v zgornji polovici žreba Dimitrov izzval Čilenca Nicolasa Jarryja, Rubljova pa čaka Francoz Ugo Humbert. V spodnjem delu žreba bo Poljak Hubert Hurkacz igral proti Madžaru Fabianu Marozsanu, ameriški par pa tvorita Korda in Shelton.