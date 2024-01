V Hobartu osip nosilk, ATP in WTA sprejeli nova pravila

V drugem krogu teniškega turnirja WTA v Hobartu v Avstraliji so uspešno nastopile prva, druga in tretja nosilka, Belgijka Elise Mertens, Američanka Emma Navarro in Kitajka Zhu Lin, poslovile pa so se četrta, peta, šesta, osma in deveta nosilka. Potekajo še teniški turnirji v Aucklandu na Novi Zelandiji, pa v avstralski Adelaidi. Organizaciji ATP in WTA pa sta sprejeli nova pravila glede časovnic dvobojev, s katerimi bi se radi izognili partijam, ki se zavlečejo pozno v noč.