V Wimbledonu je bila posebna bolečina. Foto: Guliverimage Takrat jo je v finalu premagala Čehinja Marketa Vondorusova. Če bi v tistem finalu zmagala Ons Jabeur, bi bil lahko to njen zadnji dvoboj. V tistem dvoboju je bila favoritinja za zmago, a je za presenečenje poskrbela Vondorusova, ki je postala prva nepostavljena igralka, ki je zmagala v Wimbledonu v posamični konkurenci.

Ons Jebeur so po bolečem porazu premagale solze, a to niso bil solze zaradi samega poraza. Šlo je za veliko bolj zasebno stvar. S svojim partnerjem Karimom Kamounom bi si v primeru, da bi zmagala, začela ustvarjati družino.

Bila je želja po otroku, a sanje so po porazu zbledele

"Ljudje so mislili, da sem pod pritiskom zaradi tega, ker to želim narediti za druge. A to ni res. Šlo je za bolj osebno stvar. Če bi zmagala v finalu Wimbledona, bi lahko imela takoj otroka. A te sanje so zbledele. Preganjal me je strah. Nenazadnje sem le človek, kaj več bi lahko še naredila? To je bil najtežji poraz v moji karieri, ki me je čustveno uničila. Ne le zmaga v Wimbledonu, ampak ideja o otroku je s tem porazom izginila. Zato mislim, da je to tisto, kar je ubilo mene in Karima. Jokala sva kot otroka," je povedala v dokumentarnem filmu This is me (To sem jaz).

S hudimi težavami se je soočala tudi na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Lani na OP Avstralije se je ustrašila za svoje življenje

V dokumentarnem filmu pripoveduje tudi o izkušnji z lanskega OP Avstralije, ko se je ustrašila za svoje življenje. Imela je zdravstvene težave, ki so bile povezane z dihanjem. Pozneje so ugotovili, da povečan vozlič preprečuje dostop kisika do njenih pljuč.

Šla je na operacijo, zaradi katere je morala počivati pet tednov, preden je prišla v Wimbledon. Devetindvajsetletna igralka se je tudi iz te izkušnje veliko naučila. "Enkrat v življenju sem se morala postaviti na prvo mesto. Mislim, da tega v svoji karieri nisem velikokrat naredila," je priznala v dokumentarnem filmu.

V Melbournu jo je v drugem krogu premagala prav tako Marketa Vondorusova, v uvodnem krogu pa je Tunizijka premagala našo Tamaro Zidanšek.