Prekrasen dan za Nemčijo, Ribakino, Gauffovo, Dimitrova in Rubljova #video

Nemški teniški igralci in igralke so zmagovalci pokala United, ki je zadnjih deset dni pod okriljem združenj ATP in WTA potekal v Perthu in Sydneyju. V finalu so Nemci v Sydneyju po odločilnem obračunu mešanih dvojic premagali Poljsko z 2:1 v zmagah. Do novih turnirskih lovorik so prišli Kazahstanka Jelena Ribakina (Brisbane), Američanka Coco Gauff (Auckland), Bolgar Grigor Dimitrov (Brisbane) in Rus Andrej Rubljov (Hongkong).

Najprej je Iga Swiatek po nekoliko zaspanem začetku s 6:3, 6:0 zanesljivo premagala povratnico na teniška igrišča po porodu Angelique Kerber.

V drugem posamičnem obračunu pa je Alexander Zverev po maratonu s 6:7 (3), 7:6 (6), 6:4 po treh urah in dveh minutah ugnal Huberta Hurkacza za izenačenje na 1:1 v zmagah.

Odločil je obračun mešanih dvojic, v katerem sta Zverev in Laura Siegemund še tretjič zapovrstjo v izločilnih bojih premagala tekmeca. Tokrat sta bila boljša od naveze Hurkacz - Swiatek s 6:4, 5:7 in 10:4 v odločilnem nizu.

Veselje Laure Siegemund in Aleksandra Zvereva po odločilni zmagi v mešanih dvojicah. Foto: Reuters

Nemce in predvsem Zvereva ni ustavil tudi pozen zaključek polfinalnega obračuna proti Avstraliji, ki se je končal precej prek polnoči po odločilni tekmi mešanih dvojic z 2:1. V prvem polfinalu so Poljaki premagali Francijo s 3:0. Nemčija je druga zmagovalka tega tekmovanja, potem ko so lani ob prvi izdaji slavile Združene države Amerike.

Igralci in igralke so si na pokalu United razdelili dobrih devet milijonov evrov, za posamične in zmage v dvojicah pa so prejeli tudi točke za lestvici ATP in WTA. Zverev bo z nastopi na pokalu United na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP med posamezniki napredoval na šesto mesto in preskočil Grka Stefanosa Cicipasa.

Ribakina prepustila Sabalenki le tri igre

Kazahstanka Jelena Ribakina je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Brisbanu, ki igralkam služi kot ogrevanje pred odprtim prvenstvom Avstralije. Četrta igralka sveta je v današnjem finalu gladko, s 6:0 in 6:3 premagala številko 2 na svetu, Belorusinjo Arino Sabalenka.

Kazahstanka Jelena Ribakina je v Brisbaneu gladko (6:0, 6:3) premagala številko 2 na svetu, Belorusinjo Arino Sabalenka. Foto: Guliverimage

Ribakina je za dominantno zmago nad Sabalenko, ki je pred tem nanizala 15 zaporednih zmag, potrebovala le malo več kot 70 minut. Z zmago je v Moskvi rojena igralka osvojila še šesti naslov WTA v karieri.

A trophy worthy of a smile 😉🏆



Elena Rybakina puts on a masterclass against Aryna Sabalenka 6-0, 6-3 to claim career title No.6 in Brisbane!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/cN0OiJ3r8E — wta (@WTA) January 7, 2024

"Želim čestitati Arini za odličen teden in odlično lansko sezono in upam, da se spet srečava v Melbournu," je po slavju dejala 24-letna zmagovalka.

Aryna Sabalenka after losing to Rybakina in Brisbane Final:



“I don’t know where to start. First of all Elena… wow. Thank you for those 3 games at least. We made it look like a fight.” 😂 pic.twitter.com/EliWeanqYD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 7, 2024

Izid, Brisbane, WTA (1.736.763 dolarjev):

- finale:

Jelena Ribakina (Kaz/2) : Arina Sabalenka (Blr/1) 6:0, 6:3.

Coco Gauff ubranila naslov v Aucklandu

Ameriška teniška igralka Coco Gauff je v finalu turnirja WTA v Aucklandu ubranila naslov in premagala Ukrajinko Elino Svitolino v treh nizih. Gauff je bila teden dni pred odprtim prvenstvom Avstralije boljša od tekmice s 6:7 (4), 6:3 in 6:3.

Devetnajstletna Gauff, tretja igralka na svetu in prva nosilka na Novi Zelandiji, se je morala vrniti po nizu zaostanka, preden je strla odpor 25. igralke na svetu.

Druga nosilka Svitolina pred finalom ni bila prepričana, ali bo lahko igrala zaradi bolečin v hrbtu in gležnju, ki so jo pestile po sobotnem polfinalu.

Gauff, zmagovalka zadnjega OP ZDA, je za sedmi naslov v karieri potrebovala 2:35 ure. Pred finalom ni oddala niti niza, prejšnje štiri dvoboje je dobila v dveh hitrih nizih.

Izid, Auckland, WTA (244.152 evrov):

- finale:

Coco Gauff (ZDA/1) : Elina Svitolina (Ukr/2) 6:7 (4), 6:3, 6:3.

Dimitrov najboljši v Brisbanu

Bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov, 14. igralec sveta, je danes v Brisbanu osvojil deveti naslov v karieri, obenem pa prvega po letu 2017. V finalu turnirja ATP 250 v Brisbanu z nagradnim skladom 598.470 evrov je premagal Danca Holgerja Runeja, osmega na lestvici ATP, s 7:6 (5) in 6:4.

Grigor Dimitrov, 14. igralec sveta, je danes v Brisbanu osvojil deveti naslov v karieri. Foto: Reuters

V tem zelo tesnem finalu je drugi nosilec Dimitrov, star 32 let, premagal 12 let mlajšega prvega nosilca. Po zelo dobrem koncu sezone 2023 Bolgar tako leto 2024 začenja z zmago. V neposrednih dvobojih proti Runeju je povedel z 2:1.

Dimitrov se bo povzpel na 13. mesto lestvice ATP, Rune ostaja na osmem.

Izid, Brisbane, ATP (598.470 evrov):

- finale:

Grigor Dimitrov (Bol/2) : Holger Rune (Dan/1) 7:6 (5), 6:4.

Rubljovu turnir v Hongkongu

Rus Andrej Rubljov je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Hongkongu z denarnim skladom 676.419 evrov. Peti igralec sveta je v finalu s 6:4, 6:4 po uri in 17 minutah premagal Finca Emila Ruusuvuorija. Za Rubljova je to 15. turnirska zmaga v karieri.

Rubljov je v finalih turnirjev nazadnje slavil lani julija v švedskem Bastadu, vmes pa izgubil oktobra v finalu mastersa v Šanghaju proti Poljaku Hubertu Hurkaczu.

Andrej Rubljov Foto: Reuters

Olimpijski prvak v mešanih dvojicah iz Tokia je odločilna odvzema servisa dosegel v sedmi igri prvega in deveti igri drugega niza. Izkoristil je prvo zaključno žogo, v dvoboju pa je napravil manj neizsiljenih napak in imel precej boljši izkoristek točk z drugim servisom.

Za Ruusuvuorija, ki bo na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP 50. igralec sveta, je bil to drugi finale v karieri in drugi poraz. Pred dvema letoma je izgubil še na zadnji stopnički turnirja v indijskem Puneju.

To je bil sicer prvi turnir najvišje ravni ATP v Hongkongu po 22 letih.