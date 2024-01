Ljubljančanka se je morala že posloviti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je v uvodnem krogu kvalifikacij končala nastope na odprtem prvenstvu Avstralije. V Melbournu je 193. igralko sveta v prvem dvoboju gladko ugnala Nemka Eva Lys, 141. na lestvici WTA, ki je bila boljša s 6:2 in 6:3.

Štiriindvajsetletna Ljubljančanka je v prvem nizu izgubila tri igre na svoj servis, in sicer četrto, šesto in osmo, kar je Nemki odprlo pot do vodstva z 1:0.

V drugem nizu je Slovenka na svoj servis izgubila šesto igro, nato v naslednji tekmici vrnila z enako mero, vendar je Lys dobila tudi osmo igro ter nato servirala za zmago. Tudi to nalogo je opravila brezhibno, dobila igro brez izgubljene točke ter napredovala v drugi kvalifikacijski krog.

Od Slovenk bosta v glavnem delu OP Avstralije nastopili Tamara Zidanšek (99. na lestvici WTA) in Kaja Juvan (109.). Slednja je do neposrednega nastopa v prvem krogu Melbourna prišla po odpovedi Američanke Jennifer Brady zaradi poškodbe. OP Avstralije se bo začelo v nedeljo in bo prvič v zgodovini tega turnirja trajalo 15 dni. Žreb bo v četrtek.

Jack Draper Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na sporedu še kar nekaj turnirjev

Pred OP Avstralije, prvim letošnjim turnirjem za grand slam, je na sporedu še kar nekaj zanimivih teniških turnirjev. Na turnirju v Adelajdi je svoj prvi dvoboj v sezoni igral Jack Draper, trenutno 62. igralec sveta. Britanec je v uvodnem krogu brez težav premagal Sebastiana Baeza (6:1, 6:3). Draper je za zmago potreboval 78 minut.

Draper je lansko sezono končal s finalom na turnirju v Sofiji. 22-letni teniški igralec bo v naslednjem krogu igral z Miomirjem Kecmanovićem. Srb je v prvem krogu s 6:4 in 6:1 premagal Mackenzieja McDonalda.

"Zelo sem zadovoljen s svojo predstavo danes. Ni enostavno igrati prve tekme v sezoni. Tukaj sem igral že lani in želim si, da bi se ta teden prebil čim dlje. Trenutno se počutim res močnega. Upam, da bom lahko nadaljeval brez poškodb," je po zmagi povedal Draper.

*Adelajda, ATP (604.365 evrov):

- 1. krog:

Alex Bolt (Avs) - Thiago Wild (Bra) 6:3, 6:2;

Jordan Thompson (Avs) - Facundo Díaz (Arg) 6:2, 6:2;

Christopher O'Connell (Avs) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:4, 6:4;

Matteo Arnaldi (Ita) - Bernabe Zapata (Špa) 6:4, 6:3;

Jack Draper (VBr) - Sebastian Baez (Arg) 6:1, 6:3 * Auckland, ATP (604.365 evrov):

- 1. krog:

Roberto Carballes (Špa) - Roberto Bautista (Špa) 6:4, 6:3;

Sebastian Ofner (Avt/7) - Denis Shapovalov (Kan) 6:4, 6:2;

Max Purcell (Avs/8) - Kiranpal Pannu (NZl) 6:4, 6:4;

Arthur Fils (Fra/6) - Richard Gasquet (Fra) 6:3, 6:4; * Adelajda, WTA (842.870 evrov):

- 1. krog:

Veronika Kudermetova (Rus/8) - Ashlyn Krueger (ZDA) 6:2, 7:5;

Caroline Garcia (Fra) - Taylah Preston (Avs) 6:4, 1:6, 6:3;

Jelena Ostapenko (Lat/6) - Sorana Cirstea (Rom) 2:6, 6:2, 6:4;

Laura Siegemund (Nem) - Ljudmila Samsonova (Rus/7) 6:7 (1), 6:4, 6:4;

Katerina Siniakova (Češ) - Karolina Pliškova (Češ) 6:2, 6:1;

Darja Kasatkina (Rus) - Claire Liu (ZDA) 6:4, 6:3; * Hobart, WTA (244.010 evrov):

- 1. krog:

Caroline Dolehide (ZDA) - Majar Šerif (Egi) 6:1, 6:4;

Sofia Kenin (ZDA/6) - Greet Minnen (Bel) 6:3, 6:3;

Marie Bouzkova (Češ/5) - Viktorija Golubic (Švi) 6:2, 6:4;

Julija Putinceva (Kaz) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 0:6, 7:5, 7:6 (4);

Yuan Yue (Kit) - Sloane Stephens (ZDA) 6:4, 3:6, 7:6 (5);

Tatjana Maria (Nem/9) - Nadia Podoroska (Arg) 6:1, 4:3 - predaja;

Viktorija Tomova (Bol) - Martina Trevisan (Ita) 6:3, 6:3.

