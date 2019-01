Federer uspešnejši od Williamsove, Švicar dobil tudi žogico v obraz #video

Točko za ZDA je prispevala Williamsova, ki je bila s 4:6, 6:4 in 6:3 ugnala Benčičevo.

Federer in Williamsova, oba 37-letnika, sta se v svojih karierah srečala prvič.

Takole je Tiafoe Federerju žogico po nesreči poslal v obraz:

No matter what Tiafoe will do in his career he will have this "Bar-tale" of him headshooting Federer! #HopmanCup #Tiafoe #Federer pic.twitter.com/DRleFVCPY9