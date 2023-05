Tri Slovenke v drugi krog kvalifikacij za Roland Garros

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden se igrajo manjši turnirju v Ženevi, Lyonu, Rabatu in Strasbourgu. Preverite izide. Gael Monfils, ki je daleč od stare forme, je izpadel že v prvem krogu domačega turnirja v Lyonu. Estonka Kaia Kanepi je izpadla v drugem krogu Strasbourga. Najboljši tenisači sveta medtem že trenirajo na igriščih Rolanda Garrosa, kjer se 28. maja začenja OP Francije. Igrajo pa se tudi kvalifikacije za drugi grand slam sezone, v torek so bile uspešne tri Slovenke.

Prvi krog kvalifikacij za odprto teniško prvenstvo Francije v Parizu so preskočile tri od štirih slovenskih predstavnic. Uspešne so bile Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Polona Hercog. Že v ponedeljek se je poslovila Dalila Jakupovič.

Tamara Zidanšek (110. na lestvici) je premagala Uzbekistanko Nigino Abdurajmovo (176.) s 7:6 (2), 4:6 in 6:2, Kaja Juvan (220.) je bila z dvakrat 6:4 boljša od Švicarke Susan Bandecchi (351.), Polona Hercog, ki se vrača v teniške arene po enoletni odsotnosti, pa je po skoraj treh urah igre premagala domačinko Harmony Tan s 5:7, 6:0 in 7:6 (4).

Zidanškovo, ki je četrta nosilka kvalifikacij, se bo v drugem krogu pomerila z Anastazijo Zaharovo iz Rusije (179.), Juvanovo (20.) čaka Američanka Taylor Townsend (108.), Hercogovo pa Švedinja Mirjam Bjorklund (159.).

Ženeva, ATP:



1. krog:

Tallon Griekspoor (Niz/6) - Stefano Travaglia (Ita) 7:5, 7:6 (3);

Christopher O'Connell (Avs) - Nino Serdarušić (Hrv) 7:6 (5), 6:7 (1), 6:1;

Ilija Ivaška (Blr) - Guido Pella (Arg) 6:4, 7:5;

Jeffrey John Wolf (ZDA/) - Hugo Dellien (Blv) 6:4, 6:2;



2. krog:

Alexander Zverev (Nem/3) - Christopher Eubanks (ZDA) 6:2, 6:3;

Wu Yibing (Kit) - Marco Cecchinato (Ita) 7:6 (5), 6:3;



Lyon, ATP:



1. krog:

Pablo Llamas (Špa) - Max Purcell (Avs) 6:4, 6:7 (6), 6:1;

Sebastian Baez (Arg/6) - Marton Fucsovics (Mad) 6:4, 7:6 (5);

Pedro Cachin (Arg) - Gael Monfils (Fra) 2:6, 6:3, 6:4;



2. krog:

Francisco Cerundolo (Arg/4) - Juan Pablo Varillas (Per) 6:2, 0:0 predaja;

Jack Draper (VBr) - Miomir Kecmanović (Srb/5) 6:4, 7:5;

Brandon Nakashima (ZDA/8) - Arthur Rinderknech (Fra) 7:6 (6), 1:6, 7:5;



Rabat, WTA:



1. krog:

Julia Grabher (Avt) - Ysaline Bonaventure (Bel) 6:7 (3), 6:4, 6:2;

Cagla Buyukakcay (Tur) - Linda Fruhvirtova (Češ/7) 7:5, 6:4;

Tatjana Maria (Nem/8) - Tatjana Prozorova (Rus) 7:5, 6:7 (5), 6:0;

Timea Baboš (Mad) - Irina Kromačeva (Rus) 6:4, 6:1;

Leylah Fernandez (Kan/5) - Angela Fita Boluda (Špa) 6:3, 6:4;

Lucia Bronzetti (Ita) - Rebecca Peterson (Šve) 6:4, 7:6 (7);

Kamila Rahimova (Rus) - Malak El Allami (Mar) 6:3, 6:3;

Alycia Parks (ZDA/4) - Anastazija Tihonova (Rus) 6:3, 7:6 (6);



Strasbourg, WTA:



1. krog:

Magda Linette (Pol/1) - Cristina Bucsa (Špa) 4:6, 6:2, 6:2;



2. krog:

Ana Blinkova (Rus) - Anna-Lena Friedsam (Nem) 6:4, 7:6 (11);

Clara Burel (Fra) - Kaia Kanepi (Est) 7:5, 7:6 (0);

Emma Navarro (ZDA) - Jil Teichmann (Švi/8) 2:6, 6:3, 6:2;

Bernarda Pera (ZDA/4) - Kimberly Birrell (Avs) 6:4, 6:4.