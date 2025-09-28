Nedelja, 28. 9. 2025, 11.10
Teniški globus, 28. september
Taylor Fritz je premagal rojaka Kordo
Na teniških turnirjih v Pekingu in Tokiu so igrali nove, zanimive dvoboje. Pri moških so na turnirjih serije ATP 500 napredovali nekateri favoriti, medtem ko so pri ženskah na močnem turnirju WTA 1000 v Pekingu gledalci spremljali izenačene dvoboje.
V Pekingu sta v drugem krogu moškega turnirja ATP 500 slavila Američan Learner Tien in četrti nosilec Lorenzo Musetti. V Tokiu pa so si polfinale priigrali Casper Ruud, Jenson Brooksby in Taylor Fritz, ki je po treh nizih premagal rojaka Sebastiana Kordo.
Na ženskem turnirju v Pekingu so v osmino finala napredovale Marie Bouzkova, Eva Lys, McCartney Kessler po predaji Barbare Krejčikove ter druga nosilka Coco Gauff po tesni zmagi nad Leylah Fernandez.
* Peking, ATP 500 (3.413.803 evrov):
- 2. krog:
Learner Tien (ZDA) - Flavio Cobolli (Ita/) 6:3, 6:2;
Lorenzo Musetti (Ita/4) - Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 6:3;
* Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):
- četrtfinale:
Casper Ruud (Nor/4) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:2;
Jenson Brooksby (ZDA) - Holger Rune (Dan/3) 6:3, 6:3;
Taylor Fritz (ZDA/2) - Sebastian Korda (ZDA) 6:3, 6:7 (5), 6:3;
* Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
- 3. krog:
Marie Bouzkova (Češ) - Veronika Kudermetova (Rus/24) 6:3, x:x;
Eva Lys (Nem) - Jelena Ribakina (Kaz/8) 6:3, 1:6, 6:4;
McCartney Kessler (ZDA) - Barbora Krejčikova (Češ) 1:6, 7:5, 3:0 - predaja;
Coco Gauff (ZDA/2) - Leylah Fernandez (Kan) 6:4, 4:6, 7:5.
