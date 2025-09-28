Italijani po ubranitev naslova, Bolgari v boj za prvega

Na sporedu je le še zadnji dan svetovnega odbojkarskega prvenstva na Filipinih. Ob 8.30 se bosta za tretje mesto pomerila favorizirana evropska prvakinja Poljska in Češka, ki bo, ne glede na razplet, vknjižila svoj najboljši rezultat na SP, odkar nastopa kot samostojna država. Ob 12.30 bodo Italijani v velikem finalu poskušali ubraniti naslov svetovnih prvakov proti Bolgarom, ki še nikoli niso bili svetovni prvaki. Slovenci so po izpadu v osmini finala tekmovanje končali na 11. mestu.

Svetovno prvenstvo presenečenj je skoraj pri koncu. Na sporedu sta le še zadnji dejanji na Filipinih. Najprej se bosta za bron pomerila favorizirana Poljska in Češka.

Poljaki so aktualni evropski prvaki in svetovni podprvaki, na svetovni lestvici zasedajo prvo mesto. V polfinalu so brez osvojenega niza izgubili z branilci naslova Italijani. Čehi so najlepše presenečenje svetovnega prvenstva, na katerem nastopajo prvič po letu 2010. Češkoslovaška je že osvajala naslove, medtem ko Češka sama še nima odličja. Ne glede na razplet dvoboja bo to njen najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih.

Bodo Italijani ubranili naslov svetovnih prvakov? Foto: Reuters

Ob 12.30 sledi še veliki finale med branilci naslova Italijani in Bolgari, ki jih je pred prvenstvom v finalu pričakoval redko kdo. Azzurri bodo lovili svoj peti naslov svetovnih prvakov (1990, 1994, 1998, 2022), medtem ko Bolgari še niso bili prvaki. Njihov najboljši rezultat je srebrno odličje iz leta 1970, ko so sami gostili prvenstvo.

Bolgari še niso bili svetovni prvaki, največji uspeh so dosegli leta 1970, ko so bili drugi. Foto: Volleyball World Italijani so v osmini finala izločili Argentince, v četrtfinalu Belgijce, v polfinalu pa Poljake. Bolgari, ki so na prvenstvu še neporaženi, pa so bili v osmini finala boljši od Portugalske, v četrtfinalu od ZDA, v polfinalu pa od Češke.

Zadnjič so štiri evropske države zasedle prva štiri mesta daljnega leta 1966.

Slovenski odbojkarji so v osmini finala izgubili z ZDA in končali na 11. mestu.

Naslednje svetovno prvenstvo bo leta 2027 na Poljskem.

Svetovno prvenstvo, finale in tekma za bron

Nedelja, 28. september

Preberite še: