Takšnega Nadala še nismo videli: kričanje, nemi pogledi … #video

Rubljev je v zadnjih 16 letih postal prvi igralec, ki je Rafaela Nadala premagal v prvem medsebojnem dvoboju. Nadal pa je na turnirju v Monte Carlu v svojih 17 nastopih šele tretjič izpadel pred polfinalom. To je bilo po četrtkovem porazu Đokovića še eno veliko presenečenje na monaškem pesku.

Marsikaj, a nad svojim loparjem se vseeno ni znesel

Bil je eden zelo redkih trenutkov, ko je bil Rafa na pesku videti kot samo človek. Pesek je namreč podlaga, kjer Majorčan zelo redko doživi poraz. Sploh proti igralcu mlajše generacije. Španca že dolgo ali skoraj nikoli nismo videli tako jeznega. Večkrat je pogledoval proti svojemu boksu, kričal nase, enkrat pa celo žogico besno udaril v mrežo. Mnogi so samo še čakali, da se bo znesel nad svojim loparjem. Nadal je že večkrat povedal, da se v svoji karieri tudi enkrat ni znesel nad svojim loparjem in pri tem je ostalo.

If anyone asks this is my current mood. pic.twitter.com/WjKMA91D8c — Nawal (@NawalNadal) April 16, 2021

Razlog za vse frustracije je bil zelo slab servis, saj je v dvoboju napravil sedem dvojnih napak, kar je zanj izjemno nenavadno. "Iz ne vem kakšnega razloga sem imel težave s servisom. Ne razumem, zakaj, na treningu namreč nisem imel nobenih težav. Danes je bil eden tistih dni, ko je bil moj servis katastrofalen," je na novinarski konferenci razlagal kralj peska, kot tudi imenujejo Nadala.

"Servis vpliva na preostali del igre. Ko nesamozavestno serviraš, si osredotočen samo na to, kako boš serviral in ne razmišljaš, kako boš igral. Razmišljaš samo o tem, kako boš serviral in kako boš žogico spravil noter. Potem imaš težave z nadaljevanjem in s tem, kako pripraviti točko," je še povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se ne misli predajati. "Edina stvar, ki jo lahko naredim je, da grem v Barcelono, nadaljujem s treningi in poskušam popraviti stvari, ki niso delovale."

Rubljev pokazal veliko zrelost: Bil sem pripravljen na to

Na drugi strani je Andrej Rubljev pokazal veliko zrelost, potem ko je izgubil drugi niz, v katerem je že vodil in ga imel že na dlani. Mnogi so pričakovali, da ga bo v tretjem nizu izkušeni Nadal odpihnil z igrišča. Od tega ni bilo nič, ravno nasprotno. V odločilnem nizu je dominiral Rubljev, ki ga je gladko dobil.

"Seveda sem bil malo razočaran," je priznal 23-letni ruski igralec, potem ko je izgubil že dobljeni drugi niz. "Še vedno sem to sprejel. Bil sem pripravljen na to. Sam sebi sem rekel: 'Ok, samo tako nadaljuj in videli bomo, kaj se bo zgodilo.' Verjetno sem sam pri sebi vedel, da se bo nekaj spremenilo," pa je po tekmi povedal presrečni Rus, ki na igrišču ni mogel skriti svojih čustev.

V soboto sta na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prva bosta igrala Britanec Daniel Evans, ta je izločil Novaka Đokoviča, in Grk Stefanos Cicipas. Drugi polfinale pa bosta igrala Rus Andrej Rubljev in Norvežan Casper Ruud.