Švicarka in Hrvatica poželi veliko zanimanja #video

Teniški igralki Belinda Bencic in Donna Vekić sta na družbenih omrežjih poželi veliko zanimanja, potem ko sta pokazali, kako se po končanem dvoboju rokujejo moški in kako ženske.

Švicarka in Hrvatica sta na izviren način pokazali, kako se ponavadi po končanem dvoboju na mreži rokujejo moški in kako ženske. Razlika je velika. Njun posnetek pa je pritegnil tudi veliko pozornosti drugih igralk in igralcev. Na video so se med drugimi odzvali Aleksander Zverev, Daniela Hantučova, Marketa Vondrousova in Anna Kalinskaja.

"Ne morem se nehati smejati," je komentirala Urszula Radwanska, poljska teniška igralka.

Serena Williams je napovedala slovo. Foto: Reuters

Benciceva ji je namenila nekaj prijaznih besed

Belinda Bencic je pred kratkim igrala tudi dvoboj proti Sereni Williams, ki je napovedala skorajšnjo slovo od profesionalnega tenisa. Legendarna Američanka naj bi se poslovila po OP ZDA. Benciceva je Williamsovo premagala v drugem krogu turnirja v Torontu (6:2, 6:4). Po zmagi je Švicarka objela Američanko in ji namenila nekaj prijaznih besed.

Po dvoboju je priznala, da je žalostno videti, da se bo 23-letna zmagovalka turnirjev za grand slam upokojila. "Seveda je super, a danes je na neki način tudi žalostno. Res si ne želim, da se upokoji. V svoji karieri je dosegla vse in njena zapuščina je izjemna. Ampak zdaj bo kmalu vsega konec. Vidim, da se ljudje, vključno z menoj, tega zdaj še bolj zavedajo. Že to, da sem si z njo delila igrišče, je nekaj izjemnega," je na turnirju v Torontu povedala trenutno 13. igralka sveta.

Serena Williams je v letošnji sezoni odigrala le štiri dvoboje. Ob tem je zbrala le eno zmago in tri poraze.