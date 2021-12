Številka ena se vrača v Adelaidi, Nadal in Osaka v Melbournu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralka Ashleigh Barty, prva na svetovni teniški lestvici WTA, se bo po štirih mesecih odsotnosti z igrišč v tekmovalno areno vrnila januarja v domači Adelaidi. Nekdanja prva z lestvic, španski zvezdnik Rafael Nadal in Japonka Naomi Osaka, pa na pripravljalnem turnirju v Melbournu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nadal je po izpadu v polfinalu Roland Garrosa, kjer ga je izločil Srb Novak Đoković, zaradi poškodb komajda še nastopil na kakšni tekmi. Španec in Đoković se bosta lahko januarja v Melbournu borila za rekordni enaindvajseti naslov na turnirjih za veliki slam. Nadal sicer načrtuje pred odhodom v Avstralijo še nastop na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju konec tega meseca.

Osaka ni nastopila vse od začetka septembra in na lestvici WTA zdrsnila iz prve deseterice (13.). Po nepričakovanem izpadu v 3. krogu na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku si vzela premor za nedoločen čas, že prej pa je imela duševne težave in o tem tudi javno spregovorila.

Japonka bo v Avstraliji branila zmago na uvodnem turnirju za grand slam. Na turnirju, poimenovanem Melbourne Summer Set, ki bo med 3. in 9. januarjem, bodo igrale tudi presenetljiva zmagovalka US Opna Emma Raducanu, Simona Halep, Elise Mertens in Anastasija Pavljučenkova, ki bo z 11. mestom na lestvici najvišje postavljena igralka.

Zato pa bo veliko močnejši turnir v Adelaidi med 2. in 9. januarjem, kjer bo devet od desetih igralk prve deseterice WTA, tudi branilka naslova Iga Swiatek. Manjkala bo le Estonka Anett Kontaveit (7.).

Na odprtem prvenstvu Avstralije pa ne bo ameriške zvezdnice Serene Williams, ki je že pred časom odpovedala nastop, "ker se ne čuti psihično pripravljena".

Večina najboljših tenisačev bo leto 2022 začela na pokalu ATP, ki se bo potekal od 1. januarja v Sydneyju in kjer naj bi bil tudi Đoković.