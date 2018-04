Stari Novak Đoković znova lomi loparje

Koliko časa bosta sodelovala Marijan Vajda in Novak Đoković, ni znano. Foto: Guliver/Getty Images

Kako dolgo bo trajalo sodelovanje med slovaškim trenerjem in Novakom Đokovićem, za zdaj še ni znano. Đokovića in Vajdo so videli skupaj na treningu v Marbelli, le dan za tem pa je iz ekipe srbskega zvezdnika prišlo uradno sporočilo.

"Marijan je prišel pomagat. V tem trenutku ni nobenega konkretnega dogovora o nadaljnjem sodelovanju. Prav tako se nismo pogovarjali o dolžini sodelovanja. Šli bomo korak za korakom. Njegova vloga je, da skozi treninge in pripravo na sezono na pesku podpira Đokovića," so uvodoma zapisali.

Povsem polomljen lopar

Prav tako je Vajdovega prihoda vesel nekdanji prvi igralec sveta. "Oba sta zadovoljna, ko sta skupaj. Vendarle je to tandem, ki je leta ustvarjal vrhunske rezultate. Nedvomno dobro funkcionirata na terenu in prav tako se odlično razumeta ob njem," so med drugim zapisali.

Novak Đoković in Marijan Vajda sta se razšla maja lani, potem ko sta sodelovala od leta 2006 pa vse do leta 2017. Če sklepamo po spodnji fotografiji, je Novak Đoković na treningih znova dobil pravo energijo. "Danes je bil težek posel," je pod fotografijo, na kateri je povsem zmaličen lopar, zapisal 30-letni Beograjčan.

Na igrišču ga bomo znova videli v Monte Carlu

Za 30-letnim Beograjčanom je precej turbulentno obdobje. Sprva je njegovo ekipo po manj kot letu dni zapustil Andre Agassi, kmalu za tem pa se je s trenerskega stolčka poslovil še Radek Stepanek, ki je bil v Novakovi ekipi le tri mesece.

Novak Đoković je v letošnjem letu odigral le šest uradnih dvobojev. Na OP Avstralije se je prebil do četrtega kroga. Na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju je doživel pravi polom, saj se je moral posloviti že po uvodnem krogu. Đoković, ki se je v zadnjem času ubadal s poškodbo komolca, bo znova zaigral na turnirju v Monte Carlu, ki bo na sporedu sredi aprila.