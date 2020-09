Srce parajoča zgodba: igralka sredi dvoboja ostala brez loparjev #video

Iz Pariza, kjer te dni poteka teniško OP Francije, prihaja srce parajoča zgodba mlade ukrajinske teniške igralke Katarine Zavatske. Ta je namreč v najbolj pomembnejših trenutkih dvoboja ostala brez svojih loparjev. To jo je tako prizadelo, da so jo sredi dvoboja oblile solze.

V ključnih trenutkih ostala brez loparja

V hladnem in vlažnem Parizu so se tudi drugi dan turnirja dogajala presenečenja. Katarina Zavatska je po mnenju nekaterih vzhajajoča zvezda svetovnega tenisa. V ponedeljek je igrala svoj prvi dvoboj na glavnem turnirju OP Francije, a se je ta, na njeno smolo, končal precej nesrečno. Pravzaprav je na igrišču doživljala pravo nočno moro.

Zavatska is in tears as all her racquets have their strings broken. #RG20 pic.twitter.com/pu0O97Nmy2 — tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 28, 2020

V desetih minutah počile strune na treh loparjih

Zavatska je v dvoboju proti Kiki Bertens v tretjem nizu ostala brez vseh svojih loparjev, saj so ji v desetih minutah počile strune na treh loparjih. Takrat smo videli nekaj, kar ni ravno v navadi na turnirjih najvišje ravni. S tribune ji je svoj lopar posodil njen trener, kar je za tako vrhunsko igralko velik šok. Lopar je bil druge znamke in verjetno je imel precej drugačne karakteristike kot njeni loparji. To je šele 20-letno teniško igralko tako prizadelo, da so jo sredi dvoboja oblile solze. Kako tudi ne, saj je bil to njen prvi dvoboj na Roland Garrosu.

Da Zavatska v roki ni imela pravega "orožja", se je poznalo tudi v rezultatski tabeli, saj v tretjem nizu ni dobila niti igre. Dvoboj se je na koncu končal z izidom 2:6, 6:2, 6:0 v korist Kiki Bertens, pete nosilke turnirja.

Goran Ivanišević je na igrišču pogostokrat izgubljal živce. Foto: Guliver/Getty Images

Še danes zelo odmeva zgodba Gorana Ivaniševića, nekdanjega hrvaškega teniškega igralca, ki je leta 2000 na turnirju Samsung Open v Brighton v dvoboju zaradi svoje jeze polomil vse loparje. Na žalost si Ivanišević ni smel izposoditi novih loparjev, temveč je moral dvoboj kar predati. "Nimam več loparjev," je pred dvajsetimi leti Ivanišević pripomnil glavnemu sodniku. "Kaj naj ti rečem," mu je ta odgovoril. Nekaj minut pozneje je Splitčan moram nasprotniku brez boja predati dvoboj. Ivanišević je vse do danes edini igralec, ki je ostal brez loparjev in moral predati dvoboj.