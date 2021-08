Spet se je oglasila žena Đokovića: Kaj?! Kdaj si to rekel!?

Jelena Đoković, žena Novaka Đokovića, je na družbenih omrežjih s svojim zapisom spet dvignila kar nekaj prahu. Sicer pa je trenutno najboljši igralec tenisa v torek sporočil, da bo še naprej sodeloval z znamko Lacoste. Sodelovanje so podaljšali do leta 2025. Kakšen bo finančni izkupiček Đokovića, lahko le ugibamo, a zagotovo ni majhen.

Všeč mu je drznost, vztrajnost ...

Novak Đoković je že štiri leta ambasador francoske znamke. Poleg tega, da Beograjčan vseskozi nosi njihova oblačila na turnirjih, sodeluje tudi v različnih kampanjah. "Novak Đoković ni le izjemen športnik, ampak eden tistih, ki ima zelo dober vpliv na igrišču kot tudi zunaj njega. Njegova drznost, vztrajnost in prijaznost so me navdušili in ponosen sem, da lahko nadaljujemo skupno avanturo in ga spremljamo pri novih izzivih," je povedal Thierry Guibert, direktor znamke Lacoste.

Novak Đoković bo še naprej nosil oblačila Lacoste. Foto: Guliverimage

Ne more verjeti, kako ga mnogi podpirajo

Z novim sodelovanjem je zadovoljen tudi eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki se te dni že pripravlja na OP ZDA, zadnji letošnji turnir za grand slam. Srbski teniški zvezdnik je v svoji izjavi povedal, da se čuti zelo povezanega z Guibertom. "Redno se pogovarjamo in v ključnih trenutkih svoje kariere sem imel njegovo podporo. Povezuje se celo z mojimi navijači na družbenih omrežjih. Neverjetno je, kako različni ljudje pridejo skupaj in me podpirajo," so besede 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam zapisali pri ubitennis.

Leta 2012 so pri CNBC poročali, da je bil posel vreden okrog devet milijonov dolarjev na leto (7,6 milijona evrov na leto). Foto: Guliverimage

Podrobnosti o pogodbi niso znane. Leta 2012 so pri CNBC poročali, da je bil posel vreden okrog devet milijonov dolarjev na leto (7,6 milijona evrov na leto). Po reviji Forbes je 34-letni teniški igralec 46. najbolje plačani športnik v letu 2021, potem ko je zaslužil okrog 30 milijonov evrov na leto. Velika večina tega denarja pa je prišla s sponzorskimi pogodbami.

Novak Đoković se prihodnji teden vrača na OP ZDA, kjer bo lovil rekordno, 21. zmago na turnirjih za grand slam. Nole je letos zmagal vse turnirje za grand slam, kar pomeni, da letos na turnirjih velike četverice še ne pozna poraza.

Jelena Đoković je ena največjih navijačic Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Ali Jelena res ni vedela, da je Novak to izjavil?

Kar precej zanimanja pa je dvignil zapis Jelene Đoković, dolgoletne partnerice Novaka Đokovića. Ta je na družbenih omrežjih zapisala: Kaj?! Kdaj si to rekel!?

Jelena se je namreč odzvala na besede, ki jih je pred časom izjavil Novak. "V življenju imam Jeleno in njeno ljubezen. Zaradi tega sem boljši človek." To izjavo je na svojem Instagram profilu delila Jelena, kar je poželo veliko zanimanja na splošno.

Verjetno tudi, ker je pred dnevi prekinila molk in spregovorila o člankih, ki namigujejo, da ji je Novak nezvest. Tam je med drugim zapisala, da ju kot par tako dobro poznajo, da vedo, da je ljubosumna, če karkoli reče ali naredi. "Tako se spoštuje mladega in uspešnega športnika v naši državi," je med drugim zapisala.

Foto: Instagram