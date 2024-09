Španka Nuria Parrizas Diaz in Švicarka Jil Teichmann sta finalistki teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Triintridesetletna Španka je bila v polfinalu boljša od Srbkinje Olge Danilović s 7:5, 6:4, šest let mlajša Švicarka pa je premagala Britanko Francesco Jones z 2:6, 6:4 in 6:1.