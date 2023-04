Španka slavila v Kopru

Bolsova Zadoinov je osvojila deveti turnir serije ITF, prvega letos. Nazadnje je bila najboljša lani novembra v Madridu, je v izjavi za javnost sporočila Teniška zveza Slovenije oziroma Tenis Slovenija (TS).

"Najprej bi se rada zahvalila svoji tekmici, tudi na današnjem dvoboju je igrala zelo dobro. Žal se je zgodila ta poškodba, tako da smo ga morali predčasno končati. Za mano je zelo uspešen teden. Prvič sem v Sloveniji in moram priznati, da sem v Kopru zelo uživala," je po finalu dejala 25-letna Španka.

Bara je v Kopru prejšnji teden nastopila tudi v pokalu Billie Jean King. Igrala je v zadnjem dvoboju v igri dvojic, v katerem je bila slovenska naveza Tamara Zidanšek/Kaja Juvan boljša in Slovenijo popeljala na zaključni turnir najboljših 12 reprezentanc.

V finalu je Romunka Irina Bara dvoboj predala pri izidu 3:6, 6:2, 4:1 v korist tekmice. Foto: Vid Ponikvar

Od Slovenk sta v Kopru v osmini finala igrali Veronika Erjavec in Živa Falkner, v drugemu krogu pa Ela Nala Milić. V prvem so izpadle Nina Potočnik, Pia Lovrič in Noka Jurič.

Naslednji turnir na Otočcu

Naslednji turnir serije WTT bo čez mesec dni na Otočcu. Do konca sezone turnirjev WTT na slovenskih tleh bo nato maja še en turnir na Otočcu, junija pa bosta turnir gostila še Kočevje in Kranjska Gora. Pred tem so v Sloveniji organizirali še turnirja v Mariboru in Murski Soboti.

Moški bodo najprej maja nastopili v Krškem, nato pa v juniju še v Litiji, Štorah in Celju. Julija sledi turnir v Velenju, avgusta in septembra pa se bo serija turnirjev WTT končala z dvema turnirjema v Mariboru.

Turnirji serije WTT so sicer del strategije TS s poudarkom na povečanju števila turnirjev na več ravneh.