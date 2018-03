Šok za Federerja, ki se je odločil, da tri mesece ne bo igral #video

Kot kaže, ima Roger Federer za nekaj časa dovolj tenisa in turnirjev. Švicar je v soboto doživel še en presenetljiv poraz, potem ko ga je na kolena spravil kvalifikant Thanasi Kokkinakis, trenutno 175. igralec na svetu. Dvoboj se je končal z izidom 6:3, 3:6 in 6:7 (4). Ta poraz pa je bil verjetno jeziček na tehtnici, da Federerja tudi to leto ne bomo videli igrati na rdečem pesku.

"Da, odločil sem se, da ne bom igral"

To za Baselčana ni bil le še en poraz, saj je s tem izgubil prvo mesto na svetovni lestvici ATP, kamor se je povzpel 19. februarja. Poraz proti mlademu Avstralcu je bil drugi zapored, kar se je zimzelenemu Švicarju zgodilo šele prvič po letu 2014. Predvsem je Roger presenetil teniško javnost, da ga tudi tokrat ne bomo gledali na OP Francije. Številni so menili, da bi imel letos ob poškodbah najboljših veliko možnosti, da bi še drugič v karieri osvojil največji turnir na pesku.

"Da, odločil sem se, da ne bom igral," je glede prihajajoče sezone na pesku povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Že prejšnji teden nisem dobro igral in na splošno se nisem dobro počutil. Po mojem mnenju ni bilo nič novega, moram ugotoviti, kaj je šlo narobe ... Zdaj imam čas," je uvodoma povedal 36-letnik, ki kljub porazom ostaja pozitiven.

Pohvalil je svojega nasprotnika

"Vsak dvoboj jemljem kot priložnost. Malo sem razočaran, ker nisem našel rešitve. Na koncu dneva ja stvar precej preprosta. Ali greš na igrišče in treniraš ali pa greš na dopust in se odklopiš od vsega. Ko se vrneš na igrišče, je pomembno, da se stoodstotno posvetiš treningu."

Federer je potem pohvalil še svojega nasprotnika, nad katerim je bil tudi sam navdušen. "Je zelo v redu fant in miren. V Dubaju sva nekajkrat trenirala skupaj, tako da ga zelo dobro poznam in njegova igra mi je bila vedno všeč. Vesel sem, da mu je uspel takšen rezultat na osrednjem igrišču. To je velik uspeh zanj in upam, da bo še napredoval," je še povedal eden najboljših igralcev vseh časov.