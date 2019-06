Bedene glavni favorit za zmago na domačem turnirju

Manj kot dva meseca je do začetka največjega teniškega dogodka v Sloveniji, zdaj že tradicionalnega, sedmega turnirja serije challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open. Prvi nosilec in glavni favorit za končno zmago bo Aljaž Bedene, ki lahko postane tretji Slovenec s portoroško lovoriko po Grega Žemlji leta 2013 in Blažu Kavčiču 2014.

Nastop Aljaža Bedeneta bo pravi obliž na lanske rane, ko Slovenija ni imela niti enega predstavnika v drugem krogu glavnega turnirja, hkrati pa obet, da bodo tribune osrednjega stadiona med 9. in 18. avgustom polne od ponedeljka do nedelje. Letos bo namreč za razliko od prejšnjih let finale v nedeljo in ne soboto.

Bedene glavna atrakcija

Poleg Bedeneta je zelo verjetno, da bo barve Slovenije v Portorožu zastopal tudi Blaž Rola, morda celo Blaž Kavčič. Slednji se po nizu poškodb vrača v tekmovalni ritem in če bo njegovo telo prestalo napore kvalifikacij v Wimbledonu, bo 32-letni Ljubljančan nastopil tudi na slovenski obali. Glede nastopa Role pa je po besedah direktorja Teniške zveze Slovenije Gregorja Krušiča še malce prezgodaj govoriti zagotovo, saj 28-letni Ptujčan koledar igranja spreminja skoraj iz tedna v teden.

Prihod Bedeneta, 93. igralca s svetovne lestvice ATP, v Portorož je delno pogojen z njegovo uvrstitvijo na letvici ATP. Če bo namreč Bedene v prihodnjih tednih dosegel kakšen res odmeven uspeh, na primer, da bi osvojil turnir ali se v Wimbledonu zavihtel do, recimo, četrtfinala in se povzpel pod 50. mesto na svetu, bi moral po pravilih ATP v tednu Portoroža nastopiti na turnirju masters 1000 v Cincinnatiju.

"Turnir gradimo na tem, da bo Bedene prišel v Portorož in bil tam glavna atrakcija za gledalce. Zadeve smo se lotili načrtno in jo izpeljali skupaj z glavnim pokroviteljem turnirja." Foto: Reuters

Nižji nagradni sklad

"Turnir gradimo na tem, da bo Bedene prišel v Portorož in bil tam glavna atrakcija za gledalce. Zadeve smo se lotili načrtno in jo izpeljali skupaj z glavnim pokroviteljem turnirja, Zavarovalnico Sava. Želja igralca je namreč bila, da mu pomagamo najti v Sloveniji ustreznega pokrovitelja, kar nam je tudi uspelo, tako da bo Bedene v Portorožu prvič nastopil z našitki novega sponzorja," je na novinarski konferenci povedal Krušič.

Poleg dejstva, da bo finale v nedeljo, bo imela letošnja izvedba še nekaj novosti. Turnir bo imel nagradni sklad 50.000 dolarjev (lani 75.000 USD), organizatorji pa bodo morali za razliko od prejšnjih let plačati namestitev vsem 48 igralcem glavnega turnirja. Lani so imeli challengerji le 32 igralcev v glavnem delu.

Kvartet v kvalifikacije

Novost so tudi kvalifikacije, v katerih bodo nastopili le štirje igralci in se potegovali za dve mesti, ter turnir, ki ga bo organizirala TZS v soboto in nedeljo, 10. in 11. avgusta. Ta bo odprt za vse igralce, trije slovenski igralci pa bodo dobili povabila za glavni turnir. Eno bo prejel zmagovalec tega turnirja z nagradnim skladom 2000 evrov, dve povabili pa bo določil kapetan slovenske reprezentance za Davisov pokal Miha Mlakar. On bo izbral tudi povabljenca za kvalifikacije, medtem ko je četrto povabilo namenjeno Blažu Kavčiču, peto za glavni turnir pa še ni podeljeno.

Preberite še: