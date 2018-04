Slovenski kapetan ostaja skrivnosten

Davisov pokal, Slovenija - Turčija

Slovenija in Turčija imata do zdaj en medsebojni dvoboj. Leta 1993 so bili boljši Slovenci, ki so takrat Turke premagali z izidom 3:0. To leto bodo slovenske barve branili trenutno prvi slovenski igralec, Aljaž Bedene, Nik Razboršek (787.), Tom Hočevar Dešman (889.) in Mike Urbanija (963.), medtem ko bodo barve Turčije zastopali Cem Ilkel (244.), Altug Celikbilek (467.), Anil Yuksel (761.), Sarp Agabigun (916.) in Tuna Altuna, 171. igralec med dvojicami.

"Ekipo imamo takšno kakršno pač imamo." Foto: Sportida

Še pred začetkom letošnje sezone je kazalo, da bo imela Slovenija izjemno močno ekipo, a se je na koncu vse skupaj izjalovilo. Blaž Kavčič se je presenetljivo odločil, da ne bo več igral za Slovenijo, prav tako pa se je nastopu odpovedal Blaž Rola. Odpoved zadnjega je razočaral kapetana Miho Mlakarja, ki bo moral tako računati na nekoliko nižje rangirane igralce.

"Ekipo imamo takšno, kakršno pač imamo. Zagotovo je velika prednost, da igramo na domačem terenu in da se počutimo dobro. Za podlago smo izbrali pesek, saj so naši igralci na to bolj navajeni, Turki pa vendarle nekoliko manj. Dejstvo je, da bodo na treh od petih tekem imeli Turki višje uvrščene igralce. Zato lahko rečemo, da so v teh dvobojih na papirju oni favoriti," je na novinarski konferenci povedal Mlakar, ki predvsem računa na dve točki Aljaža Bedeneta, tretjo točko pa bodo iskali v preostalih treh dvobojih.

"Naj imajo igralci vsaj do petka mir"

Miha Mlakar je bil o igralnih kombinacijah še nekoliko skrivnosten, saj s tem ne želi obremenjevati preostalih igralcev. "Imam nekaj idej, vendar zdaj o tem še ne bi govoril. Naj imajo igralci vsaj do petka mir," je povedal slovenski kapetan, ki je na koncu spregovoril še o Aljaževi poškodbi noge, ki ga pesti že od turnirja v Riu de Janeiru.

Aljaž Bedene normalno trenira. Foto: Sportida

"Aljaž ima še vedno manjše težave. Vprašanje je samo, ali bo to na tekmi vplivalo na igro ali ne. Težko odgovorim, kaj bo, ker imamo še nekaj dni. Upamo, da bo vse v redu, tudi on sam si tako želi. Če ne bo kakšnega negativnega presenečenja, bo načeloma pripravljen na igro."

Dvoboj med Turčijo in Slovenijo se bo začel v soboto ob 12. uri, v nedeljo pa se bo prvi dvoboj začel ob 11. uri. V slovenskem taboru, z Aljažem Bedenetom na čelu, računajo na zmago.