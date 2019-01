Slovenija v pokalu Fed brez Tamare Zidanšek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v pokalu Fed v začetku februarja nastopila v postavi Dalila Jakupovič, Kaja Juvan, Nina Potočnik in Andreja Klepač. Kapetan Andrej Kraševec ne bo mogel računati na Tamaro Zidanšek, ki se bo letos posvetila svoji karieri.

"V letu 2019 žal ne bom mogla biti del slovenske teniške reprezentance za pokal Fed zaradi že določenih in izbranih teniških turnirjev, ki se jih bom udeležila in ostalih obveznosti. Odločitev, da v letu 2019 ne bom mogla sodelovati, je podrejena cilju, ki sem si ga kot teniška igralka zastavila za prihajajoče leto. Vzdušje v reprezentanci je odlično in verjamem, da bo tako tudi vletu 2019. Ekipi Fed cup želim čim boljšo uvrstitev," je pojasnila Zidanškova, z 78. mestom trenutno najvišje uvrščena Slovenka na lestvici WTA.

Kljub odsotnosti Zidanškove ima Slovenija visoke cilje v letošnji sezoni. V začetku februarja v Bathu v Angliji želijo osvojiti eno od dveh mest, ki vodita v drugo svetovno skupino pokala Fed. Glede na prijavljene igralke bodo njihove glavne tekmice Hrvaška s Petro Martič in Donno Vekić, Velika Britanija z Johanno Konto in Heather Watson ter Srbija z Aleksandro Krunić in Olgo Danilović.

Slovenska reprezentanca bo v Bath odpotovala 3. februarja, tako da bo imela dva dni za pripravo na štiridnevno tekmovanje. Žreb skupin - osem ekipo bo razdeljenih v dve skupini - bo 4. februarja.