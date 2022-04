Slovenija kljub porazu zapušča Antalyo z dvignjeno glavo in svetovno skupino BJK

Slovenska ženska teniška reprezentanca s Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan na čelu je izgubila zadnji dvoboj v evroafriški skupini pokala Billie Jean King, vseeno pa z izpolnjenim ciljem, uvrstitvijo na višjo stopnjo tekmovanja, zapušča turško Antalyo dvignjenih glav in zlato medaljo okoli vratu.

Glede na to, da zadnji dvoboj, sicer finale turnirja med Slovenijo in Madžarsko, ni odločal o ničemer, zato ga je Mednarodna teniška zveza uvrstila na stransko igrišče teniškega centra v Beleku, je kapetan Andrej Kraševec priložnost ponudil mladim igralkam.

Sedemnajstletna Lara Smejkal je prvič v karieri igrala proti tako visoko uvrščeni igralki, trinajst let starejši Reki Luci Jani, 140. na svetu, in izgubila z 2:6, 2:6.

Tudi v drugem dvoboju je madžarski kapetan poslal na igrišče svojo najboljšo igralko, medtem ko je Slovenijo zastopala 19-letna Živa Falkner. Več kot 400 mest višje uvrščena Madžarka Anna Bondar (72.) je kljub bojeviti predstavi Dolenjke zmagala s 6:4 in 6:2.

Končni rezultat dvoboja je bil 2:1, saj je madžarska dvojica predala zadnjo partijo.

Slovenija je bila nazadnje članica svetovne skupine leta 2012. Tekmovanje se je tedaj imenovalo pokal Fed, razlika pa je tudi v tem, da se zdajšnji pokal Billie Jean King (preimenovan 2020) igra po nekoliko drugačnem sistemu.

Tudi danes je dobila priložnost Živa Falkner. Foto: Sportida

Med najboljših 26 reprezentanc sveta

Slovenija se je uvrstila med 26 najboljših reprezentanc na svetu, ki so bile prej razdeljene v dve svetovni skupini, zdaj pa je Mednarodna teniška zveza zaradi uvedbe zaključnega turnirja to skupino razdelila na kvalifikacije (november 2022), izločilne boje (april 2023) in zaključni turnir dvanajstih najboljših ekip (november 2023).

Največji uspeh ženske reprezentance doslej je nastop v četrtfinalu svetovne skupine, se pravi med osem najboljših ekip na svetu. To je bilo leta 2003, ko so Katarina Srebotnik, Tina Pisnik, Maja Matevžič in Tina Križan v prvem krogu premagale Argentinke, nato pa v teniškem spektaklu v Portorožu izgubile proti Rusinjam.

Zdajšnja generacija deklet je po mnenju kapetana Andreja Kraševca sposobna ponoviti ta dosežek. Pod njegovim vodstvom je Slovenija 2019 dobila dvoboj proti Gruziji za obstanek v 1. evroafriški skupini, nato je leta 2020 za las v finalu evroafriške skupine izgubila proti Srbiji, 2021 ni bilo tekmovanja, letos v Antalyi pa so dekleta cilj izpolnila že v prvih štirih dvobojih.

"Vsako sezono naredimo korak naprej. Začeli smo celo v drugi evroafriški skupini in se nato strmo vzpeli do svetovne družbe. S Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan, ki sta letos znova dokazali svojo kakovost in ki praktično nikoli nista manjkali v reprezentanci, je Slovenija sposobna iti povsem do konca. A šli bomo od dvoboja do dvoboja. Zdaj je najpomembnejše, da na žrebu dobimo domači teren, da slovenski publiki in mladim igralkam pokažemo, kako je videti tekmovanje v svetovni konkurenci," je povedal Andrej Kraševec.

"Zdaj je najpomembnejše, da na žrebu dobimo domači teren, da slovenski publiki in mladim igralkam pokažemo, kako je videti tekmovanje v svetovni konkurenci," je med drugim povedal Andrej Kraševec. Foto: Teniška zveza Slovenije

Zlata medalja zagotovljena že v četrtek

Slovenija si je napredovanje na višjo raven tekmovanja in z zlato medaljo zagotovila že v četrtek po zmagi nad Bolgarijo. Pred tem je ugnala Gruzijo, Avstrijo in Hrvaško, tako da sta bila dvoboja s Švedsko in Madžarsko povsem nepomembna.

"Če bi mi kdo rekel, da bomo že v četrtek v svetovni skupini, bi ga najprej vprašal po zdravju. A ta teden se nam je vse izšlo po željah, tako da sem lahko na zadnjih dveh tekmah priložnost ponudil tudi mlajšim igralkam," je dodal 42-letni slovenski kapetan.

19-letna Pia Lovrič je v četrtek dobila pomemben prvi dvoboj, nato pa se drugi dan poškodovala in predala. Dva meseca mlajša Živa Falkner je nastopila trikrat, 17-letna Lara Smejkal, tako kot Falknerjeva novinka v ekipi, pa dva, tretjega pa je madžarska dvojica predala.

"To je bila nepozabna izkušnja, ki mi bo za vedno ostala v srcu. Že vpoklic v reprezentanco je bil zame velika čast, dobiti kar tri priložnosti pa povsem nepričakovano. Veliko sem se naučila v tem tednu, spoznala sem slovensko reprezentanco in videla, kaj pomeni tenis na vrhunski ravni," je dejala Smejkalova, rojena v ZDA, ki še nima točk za lestvico WTA.

Živa Falkner (482.) je v finalu proti Madžarski prvič v življenju nastopila proti igralki iz najboljše stoterice na svetu. "Kljub porazu sem zadovoljna s svojo predstavo. Nisem se ustrašila tekmice, šla sem točko za točko, se borila in upirala vse do konca. Bondarjeva ima odličen servis, natančnost, široko izbiro udarcev, pa tudi fizično je zelo močna. Zagotovo je to enkratna izkušnja in dokaz, da se lahko kosam tudi z najboljšimi igralkami na svetu," je dodala Živa Falkner.

Izidi, finale (Antalya):

Slovenija : Madžarska 1:2

Lara Smejkal – Reka Luca Jani 2:6, 2:6

Živa Falkner – Anna Bondar 4:6, 2:6

Kaja Juvan/Lara Smejkal – Reka Luca Jani/Amarissa Kiara Toth predaja