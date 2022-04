Slovenke pred dvobojem dvojic izenačene s Švedinjami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dvobojih posameznic petega kroga ženskega teniškega pokala Billie Jean King med Slovenijo in Švedsko je rezultat izenačen na 1:1. Pia Lovrič je po izgubljenem prvem nizu predala tekmo zaradi poškodbe stegenske mišice, Živa Falkner pa je premagala Julito Saner s 6:1 in 6:2. V dvojicah bosta zaigrali Kaja Juvan in Lara Smejkal.