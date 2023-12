Sinnerjeva trenerja Cahill in Vagnozzi trenerja leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenerja italijanskega teniškega asa Jannika Sinnerja, Darren Cahill in Simone Vagnozzi, je Združenje teniških igralcev (ATP) razglasilo za trenerja leta 2023, je na spletni strani zapisalo združenje. Sinner je le letos osvojil svoj prvi turnir serije masters, igral v finalu zaključnega turnirja ATP in zmagal v Davisovem pokalu.

Postal je tudi prvi Italijan, ki je leto končal med petimi najboljšimi igralci na kakovostni lestvici.

Vagnozzi s Sinnerjem sodeluje od februarja 2022, vendar se Sinnerjevega potenciala zaveda že precej dlje.

"Jannika poznam, odkar je bil star 14 let. Igral je proti enemu od mojih mlajših igralcev, tako da sem ga tam prvič videl," je Vagnozzi povedal za atptour.com.

Cahill, ki je treniral nekdanja prva igralca sveta Andrea Agassija in Lleytona Hewitta, se je ekipi Sinner pridružil junija 2022. Avstralec se je osredotočil na razvoj Italijanove mentalne plati.

"Moja vloga je bolj povezana z izkušnjo in tem, kako mu psihično pomagati," pa je dejal Cahill.

Poleg Cahilla in Vagnozzija so bili nominiranci za nagrado še Craig Boynton (Hubert Hurkacz), zmagovalc leta 2022 Juan Carlos Ferrer (Carlos Alcaraz), Goran Ivanišević (Novak Đoković) in Bryan Shelton (Ben Shelton).