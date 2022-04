Nekdanji ukrajinski teniški igralec Sergij Stahovski, ki se je po invaziji Rusije na svojo domovino pridružil ukrajinski vojski, je v intervjuju za Daily Mail spregovoril o vsakodnevnih grozotah, ki jim je priča in ki so spremenile njegovo dojemanje vojne, v kateri je zdaj pripravljen uporabiti tudi orožje.

Po začetku napadov Rusije na Ukrajino je Sergij Stahovski dokončno postavil lopar v kot in se pri branjenju domovine pridružil domači vojski − sprva v predmestju Kijeva, nato pa je sodeloval tudi pri aktivnostih na območju Harkova. V intervjuju za Daily Mail je priznal, da na začetku ni vedel, kaj pričakovati na fronti, prav tako ni vedel, kako bi reagiral, če bi se pred njim znašli ruski vojaki. A grozote, ki jim je priča dnevno, so spremenile njegovo dojemanje vojne.

"Stvari, ki jih počnejo Rusi, so nečloveške. Gre za sadiste, ne ljudi. Drugače je, ko nekdo sproži raketo in ta pade na neko, več sto kilometrov oddaljeno območje ter ubije otroke, povsem nekaj drugega pa, ko nekdo otroku prisloni pištolo na glavo in ga ustreli. Ali pa ko zažge žensko, ki jo je prej posilil," je za britanski dnevnik razlagal Stahovski.

Ob tem je razkril, da po vsem videnem danes ne bi omahoval pri uporabi orožja, če bi naletel na ruskega vojaka. "Na začetku vojne so me vprašali, kaj bi naredil, če bi srečal ruskega vojaka, ali bi ga lahko ustrelil. Iskreno, takrat nisem vedel, kaj bi naredil v tem primeru. Zdaj pa ne bi okleval pri uporabi orožja," je odločen 36-letnik, ki opaža, da mu je vojna pustila psihične posledice. "Upam, da me vse skupaj ne bo preveč spremenilo, a počutim se, da me manj zanimajo stvari, surovo ... Ne vem, kako naj to sploh opišem. Prizori, ki sem jih videl, me bodo spremljali še dolgo."

Ni pričakoval takšne odločitve glede Wimbledona

Dotaknil se je še nedavne odločitve organizatorjev Wimbledona, da ruski in beloruski teniški igralci ne bodo smeli igrati na letošnjem prestižnem turnirju. "Če sem iskren, sem presenečen nad odločitvijo. Nisem je pričakoval. Sem pa hvaležen, da so se tako odločili."

Ukrajinec je v svoji karieri vknjižil štiri posamične turnirske zmage in štiri v dvojicah, na vseh štirih grand slamih se je najdlje prebil do tretjega kroga. Najvišje na ATP lestvici je bil leta 2010 na 31. mestu, januarja letos, pred koncem 19-letne profesionalne kariere, pa je zasedal 219. mesto.