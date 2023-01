Sabalenka po 17 mesecih znova teniška številka 2

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan po osvojenem prvem turnirju velike četverice med posameznicami so Sabalenko počastili s tradicionalnim fotografiranjem.

"Še vedno se počutim, kot da sem na drugem planetu," je bila presrečna 24-letna Sabalenka s pokalom zmagovalke OP Avstralije v rokah.

"Vse skupaj je kot sanje. Kot da še vedno sanjam in se bom zbudila razočarana, ker so bile vse sanje," je bila v šoku po osvojeni lovoriki.

"Igrala sem neverjeten tenis in res sem se zelo borila za to trofejo. Osvojiti ta turnir na način, kot sem ga, je neverjetno," je še dejala.

Zmagovalka OP Avstralije se je dan po zmagoslavju popeljala s spominskim pokalom Daphne Akhurst z gondolo po botaničnih vrtovih v Melbournu.

Njeno ime so vgravirali na pokal, vendar brez kratice države, saj velja za Rusijo in Belorusijo prepoved zaradi invazije na Ukrajino in igralci teh dveh držav nastopajo pod nevtralnimi simboli. Sabalenka, rojena v Minsku, sicer prebiva v Miamiju na Floridi v ZDA.

Pred kamerami je pozirala tako s pokalom kot steklenico penine in majhni skupini zbranih novinarjev povedala, da še vedno živi sanje manj kot 24 ur po tem, ko je premagala Jeleno Ribakino.

Ribakina, Moskovčanka, ki nastopa pod kazahstansko zastavo, je z uvrstitvijo v finale pridobila kar 15 mest in je po novem deseta igralka sveta, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri.

Najboljša Slovenka na lestvici je Kaja Juvan, ki se je v Melbourne Parku prebila v drugi krog. Ljubljančanka je pridobila šest mest in je po novem 98. igralka sveta. Med najboljših 200 igralk sveta je od Slovenk še Tamara Zidanšek na 132. mestu. Konjičanka je po slovesu v prvem krogu OP Avstralije izgubila 34 mest.

* Lestvica WTA (30. januar):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 10.485 točk

2. (5) Arina Sabalenka (Blr) 6100

3. (2) Ons Jabeur (Tun) 5210

4. (3) Jessica Pegula (ZDA) 5000

5. (4) Caroline Garcia (Fra) 4645

6. (7) Coco Gauff (ZDA) 3992

7. (6) Maria Sakari (Grč) 3811

8. (8) Darja Kasatkina (Rus) 3380

9. (10) Belinda Benčič (Švi) 2905

10. (25) Jelena Ribakina (Kaz) 2815

...

98. (104) Kaja Juvan (Slo) 663

132. (98) Tamara Zidanšek (Slo) 497

244. (241) Dalila Jakupović (Slo) 265

271. (275) Nina Potočnik (Slo) 226

...

Preberite še: