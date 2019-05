S streho opremljen tudi drugi stadion All England Cluba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V All England Clubu, na prizorišču slovitega Wimbledona, so v nedeljo uradno odprli prenovljeno igrišče številka ena, ki je po novem opremljeno s streho. Vložek v zaščito pred pregovorno muhastim britanskim vremenom je vreden 80 milijonov evrov.

Gre za drugo igrišče po osrednjem na območju teniškega kompleksa, ki vsako leto gosti Wimbledon, s premično streho. Zgrajena je bila v sklopu celotne prenove drugega največjega stadiona All England Cluba. Prenova je bila vredna 228 milijonov evrov, z njo pa so za skoraj tisoč sedežev, na 12.345 sedežev, povečali njegovo kapaciteto, poročajo britanski mediji.

Prenova je potekala tri leta, v nedeljo pa so novo streho uporabili na uradnem odprtju, ki ga je prenašala britanska javna radiotelevizija BBC. Na njem so nastopile teniške legende John McEnroe, Venus Williams, Pat Cash, Martina Navratilova in Kim Clijsters ter britanska pop pevka Paloma Faith.

Gre za enako streho, kot je tista, ki so jo zgradili na osrednjem igrišču leta 2009. Kot naročeno je na nedeljskem dogodku sodelovalo tudi vreme, tako da so lahko organizatorji novo pridobitev nemudoma preizkusili, poroča Sky News.

Letošnji tretji turnir za veliki slam bo med 1. in 14. julijem.